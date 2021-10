Per l'ora del tè non sempre i soliti pasticcini soddisfano il palato dei più esigenti. Bere la cioccolata calda in inverno o in pieno autunno è tipico dei climi rigidi, ma questo dolce così delicato può essere gustato in tutte le parti del mondo, non solo perché è facile da realizzare ma anche perché fatto di pochi ingredienti semplici e genuini.

Le ciotole di crema di cioccolata rappresentano un dessert di grande effetto. Si tratta di una crema di cioccolata cotta delicatamente a bagnomaria in simpatiche ciotole di porcellana e decorate in superficie con una grossa rosa di panna e formine di cioccolato.

Una leccornia semplice e facile da preparare che però può essere consumata anche in alternativa ai soliti biscottini per l'ora del tè, soprattutto nelle giornate piovose o fredde invernali. Per un sapore nuovo e particolare si può preparare anche della cioccolata alla menta utilizzando un liquore adatto come la crema di menta. Con il cacao le bollicine vanno sempre d'accordo. Si può tranquillamente abbinare questa leccornia anche ad un moscato leggero oppure a della Malvasia delle Lipari passito. Di questa prelibatezza ne esistono parecchie varianti, qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone:

- Tempo di preparazione 15 minuti

- Tempo di cottura 1 ora e 5 minuti

6 dl di latte

100 gr di cioccolato

25 gr di zucchero di canna

2 uova e 2 tuorli

1 cucchiaio di Cointreau o Grand Marnier

Per decorare

50 gr di cioccolato fondente di copertura

1 dl circa di panna montata

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 160 gradi.

Mettere il latte e il cioccolato tritato in una casseruola e sciogliere a calore basso. Sbattere le uova intere e i tuorli insieme con lo zucchero in una ciotola. Versarvi sopra lentamente il miscuglio di cioccolata calda e mescolare con una frusta. Aggiungere i Cointreau o il Grand Marnier, poi versare il tutto in una brocca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dividere il composto in 6 ciotoline e disporle sulla placca fonda del forno. Versare acqua calda nel contenitore fino a che il suo livello arriva a metà altezza delle ciotoline.

Mettere al forno per 40 - 60 minuti. Togliere le ciotole dal bagnomaria e lasciarle raffreddare. Far sciogliere il cioccolato fondente sempre a bagnomaria mettendo la ciotola su un tegame contenente acqua in ebollizione.

Appena sarà fuso versarlo in un cono di carta pergamenata con un foro sul fondo e, premendo, far uscire il cioccolato a sottili fili su un foglio di carta da forno formando dei piccoli fiori. Lasciare raffreddare in modo che il cioccolato si solidifichi. Collocare sulla crema solidificata un ciuffetto di panna montata ed infine porre sopra ad ogni ciuffetto una piccola decorazione rigida di cioccolato.