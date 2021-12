La torta della foresta nera è un dolce di origine tedesca fatto di panna montata e cioccolato. Si tratta di una delizia conosciuta in tutto il mondo, che ha ispirato i cuochi di tutto il globo a creare dolci che la eguagliassero per bontà e ricercatezza dei sapori.

La bomba della foresta nera è una leccornia ispirata appunto interamente al dolce classico di origine germanica, ma interamente fatto con il gelato. Al suo interno, infatti è facile trovare alcuni ingredienti simili come: il cioccolato e il liquore al Kirsch. Si tratta di una preparazione facile da eseguire e che sa sorprendere anche i palati più esigenti.

Inoltre, il gelato è un alimento digeribile e adatto per consumato sia in estate che in inverno.

Di seguito andiamo a proporre una versione un po' rivisitata della ricetta, ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per sei persone

Tempo di preparazione 1 ora, più il tempo per congelare

Tempo di cottura 20 minuti

600 gr di gelato vaniglia

Per il gelato alle ciliegie

250 gr di ciliegie nere sgocciolate ( oppure sciroppate)

230 gr di zucchero semolato

3 albumi di uovo

300 gr di panna montata

Per la copertura

100 gr di cioccolato fondente amaro

due cucchiai di kirsch

Preparazione

Per prima cosa occorre preparare il gelato di ciliegie: frullare 200 grammi di ciliegie. Sciogliere lo zucchero in una tazza da tè di acqua.

Portare ad ebollizione e far bollire, senza mescolare, per 10 minuti. Montare a neve soda gli albumi e versarli nello sciroppo di zucchero. Continuare a mescolare fino ad ottenere un composto sodo e freddo. Incorporare gli albumi e le ciliegie frullate e la panna montata. Tritare le ciliegie rimaste a piccoli pezzi e aggiungerle al composto.

Versarlo in un contenitore a bordi bassi e mettere in freezer a rassodare. Togliere dal freezer rimescolare bene e rimettere nel freezer. Rivestire uno stampo per budini con il gelato vaniglia. Mettere nel freezer per far rassodare il gelato. Disporre poi il gelato di ciliegie al centro dello stampo, livellare la superficie, coperchiare e mettere in freezer.

Togliere il coperchio dallo stampo, infilare nella bomba lo spiedino, per creare così un'uscita d'aria per sfornarla meglio. Coprire lo stampo con un canovaccio caldo e sfornare la bomba su di un piatto da portata. Infine si deve rimettere in freezer.

Per la copertura: sciogliere il cioccolato con il kirsch a bagnomaria; lasciarlo raffreddare leggermente e versarlo sulla parte superiore della bomba dove si rapprenderà. Tenere in frigorifero fino al momento di servire.