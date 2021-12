Si avvicinano a gran velocità le feste di Natale. In genere, le massaie cercano piatti sempre nuovi e sfiziosi da presentare per il cenone del 25 dicembre. La carne di agnello è molto tenera e gustosa per via della sua alimentazione. E' una leccornia che viene generalmente consumata per pasqua e pasquetta, ma può essere utilizzata tutto l'anno.

Il Carrè di agnello arrotolato è un piatto veramente prelibato e che fa fare bella figura con i commensali. Semplicità e originalità si fondono in questa ricetta. Risulta particolarmente gradito per il felice connubio di sapori nel ripieno.

E' una pietanza facile da eseguire ma allo stesso tempo buona e sfiziosa. L'agnello è facile da abbinare ad un vino bianco fruttato come: "Il Cà dei frati " Lugano Doc oppure ad un rosso corposo come: " Un Melissa Rosso Doc" Jacca Ventu della Pizzuta del Principe proveniente dalla Calabria. In entrambi i casi il vino saprà esaltare il gusto morbido e la tenerezza della carne. Con questo piatto è sempre bene consumare le bottiglie a temperatura ambiente. Di questa leccornia ne esistono davvero diverse varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più originale, una vera ricetta da gourmet.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone:

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 1 ora e 30 minuti

1,500 kg di lombo di agnello (Carrè) disossato e privato della pelle

3 cucchiai di olio

Per il ripieno

25 gr di burro

1 piccola cipolla tritata

50 gr di pangrattato

25 gr di noci tritate finemente

la scorza grattata di 1/2 limone

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

3 foglie dibasilico

sale e pepe nero macinato

1 uovo sbattuto

Per la salsa

1 grossa cipolla affettata

1 dado e 1/2

1 cucchiaino di salsa Worchester

1 cucchiaio di salsa concentrata di pomodoro

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 200 gradi.

Far saltare le cipolle nel burro, quindi mescolarle con il pan grattato, le noci, la scorza del limone, prezzemolo, basilico, sale e pepe e legare il composto con l'uovo; spalmarlo sulla carne. Arrotolare la carne e legarla con uno spago da cucina. Riscaldare l'olio in una teglia da arrosto e dorare l'agnello su tutti i lati a fiamma vivace.

Passare in forno e cuocere per circa un'ora. Preparare la salsa: mettere la cipolla in una padella con due dl di acqua e far bollire per 5 minuti. Una volta raffreddata passarla al frullatore . Rimettere la crema di cipolla sul fuoco e aggiungere i dadi, la salsa concentrata di pomodoro e la Worchester. Portare ad ebollizione mescolando e regolare di sale e pepe. Lasciar riposare l'agnello per 5 minuti prima di slegarlo, tagliarlo poi a fette spesse e disporlo su di un piatto da portata. Servirlo con la salsa.