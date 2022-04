Le creme dolci vanno bene in ogni stagione e sono ottime anche per un dopo pasto primaverile. Di seguito approfondiamo tre Ricette di creme molto semplici e rapide da preparare: quella con cacao e menta, quella con le banane e quella con gli agrumi.

La presenza di menta e frutta rende le creme proposte particolarmente fresche e in grado di accontentare un po' ogni palato; gli ingredienti che servono per realizzarle sono facili da trovare.

Crema di cacao e menta

Cioccolato e menta rappresentano un abbinamento conosciuto e utilizzato in cucina: occorre l'utilizzo di una crema alla menta (che si può acquistare oppure si può preparare in casa), serviranno poi anche un po' di foglioline di menta per la guarnitura.

Ingredienti:

20 g. di cacao

1 dl di crema alla menta

4 tuorli d' uovo

80 g. di zucchero

30 g. di fecola di patate

1/ 2 litro di latte

30 g. di burro

per guarnire:

foglioline di menta

panna montata dolce

Preparazione:

Iniziamo lavorando i tuorli con lo zucchero fino a quando si saranno addensati e avranno assunto una colorazione giallo limone, aggiungiamo la fecola e il cacao, mescoliamo e aggiungiamo latte e burro a temperatura ambiente. Facciamo scaldare il composto in un pentolino fino a bollitura, a questo punto abbassiamo il fuoco e lasciamo sobbollire per 5 minuti. Dopo aver tolto il pentolino dal fuoco, aggiungiamo la crema alla menta, mescoliamo il preparato e versiamolo in delle coppette che metteremo in frigo.

Al momento di servire, decoriamo con un po' di foglioline di menta e ciuffetti di panna montata.

Crema di banane

Il gusto e i valori nutrizionali fanno della banana uno dei frutti più consumati al mondo; tra le sue virtù spiccano: l'alto contenuto di vitamina C, le proprietà energetiche e il buon apporto di potassio, tanto che il consumo è consigliato agli sportivi.

Ingredienti:

3 banane

3 mele renette

10 mandorle dolci sbucciate

il succo di 1 limone e 1/ 2

1/ 4 di litro di latte

1 cucchiaino di liquore alle banane

cialde croccanti

Procedimento:

Laviamo, sbucciamo e tagliamo la frutta a pezzetti che andiamo a mettere nel frullatore insieme alla mandorle, al succo di limone, al liquore e al latte, che andremo ad aggiungere poco alla volta.

Ora azioniamo il frullatore per un paio di minuti e versiamo la crema ottenuta in delle coppette di cristallo, mettiamo in frigo e poi serviamo con delle cialde.

Crema di agrumi

La ricetta è a base di agrumi, che sono ricchi di vitamine, in particolare la C, ma anche la A, ottima per la vista, la B, che aiuta contro la stanchezza, la PP o niacina, che regolarizza il metabolismo.

Ingredienti:

1 limone

1 arancia

3 dl di panna

60 g. di zucchero

bucce di arancia e limone

Procedura:

Laviamo gli agrumi e grattugiamo metà delle loro bucce, spremiamo il limone, aggiungiamo 2 cucchiai di succo d' arancia e le bucce e lasciamo macerare per un' ora in frigorifero.

A questo punto montiamo la panna con lo zucchero e incorporiamo un po' alla volta il composto con i succhi, lavorando fino a ottenere una crema soffice e densa.

Distribuiamo la crema in quattro coppette di cristallo che riponiamo in frigo; al momento di servire guarniamo con delle striscioline arricciate di bucce di agrumi.