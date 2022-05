Il gelato è un dessert nato intorno al Cinquecento in Italia e più precisamente in Toscana. In realtà già nel Medioevo esisteva un antenato di questo dolce, ossia il sorbetto. Quest'ultimo è un'invenzione portata dagli arabi in Sicilia. Si tratta di acqua congelata e miele, arricchita da vari ingredienti, caffè, mandorle, succo di arancia e limone, i principali.

Il gelato al torrone è cremoso e composto principalmente da frutta e noci. È un dessert che susciterà l'entusiasmo di grandi e piccini. Esso, al contrario del gelato normale, non contiene il latte che è sostituito solo dalla panna, ma il risultato è garantito.

È una leccornia ottima da abbinare a uno spumante dolce come il Pinot di Pinot dei fratelli Gancia.

Di seguito andiamo ad approfondire gli ingredienti e il procedimento per preparare il gelato al torrone:

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 20 minuti più il tempo per congelare

Tempo di cottura 13 minuti

4 uova

50 gr di zucchero semolato

50 gr di miele liquido

50 gr di marrons glacès

275 gr di frutta candita mista: ciliegie, ananas, albicocche, angelica, arancia

50 gr di mandorle intere sbiancate e tostate leggermente

3 dl di doppia panna

50 gr di uva sultanina ammollata in un bicchierino di Rum

frutta candita per decorare

Preparazione

Per prima cosa occorre lavorare in una ciotola i tuorli e lo zucchero con la frusta finché saranno chiari e cremosi.

Appoggiare poi il recipiente su una pentola di acqua in ebollizione e lavorare il composto per 10 minuti, fino a quando, sollevandolo con la frusta, ricadrà in nastri. Togliere dalla pentola e lavorare finché la crema si sarà raffreddata. Occorre poi far sobbollire il miele per tre minuti a fiamma bassa. Montare gli albumi a neve soda, ma non troppo asciutta e, sempre sbattendo aggiungere poco alla volta il miele caldo, in modo da ottenere una meringa densa.

Lasciarla raffreddare.

Nel frattempo occorre tritare finemente i marrons glacès, la frutta candita e le mandorle. Montare la panna. Incorporare la meringa alla crema d'uovo e unire anche la frutta candita, le mandorle l'uvetta e la panna. Foderare uno stampo rettangolare da 900 grammi con un foglio di pellicola e versarvi il composto.

Si deve poi coprire e passare nel freezer finché si sarà indurito. Al momento di servire, si deve sfornare il gelato su un piatto da portata e togliere la pellicola. Infine è possibile decorarlo in superficie con la frutta candita mista e degustarlo.