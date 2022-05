Gli amaretti, oltre a essere ottimi se gustati da soli, possono essere anche utilizzati per realizzare diverse ricette di dolci. Di seguito ne approfondiamo tre, dalla più tradizionale torta di amaretti fino a due possibili varianti con la cannella e con il cioccolato. Si tratta di dolci ideali per la merenda ppmeridiana o a metà mattinata, sia per i grandi che per i più piccoli.

Torta di amaretti

Si consiglia di accompagnare questa torta con la crema inglese, una delle creme più classiche e diffuse in pasticceria, ma se non piacesse o se si cercasse un' alternativa più light, la si può sostituire per esempio con una bevanda di nostro gradimento.

Ingredienti:

220 g. di amaretti

7 uova

200 g. di zucchero

100 g. di pangrattato

1 limone

1/ 2 bustina di lievito

zucchero a velo q. b

sciroppo all' amaretto q. b

amaretti piccoli per decorare

crema inglese ( facoltativa)

Preparazione:

Lavoriamo i tuorli con lo zucchero fino ad arrivare all'addensamento e alla schiaritura. Poi montiamo i bianchi a neve molto densa e, servendoci di una spatola di gomma, andiamo ad aggiungerli con delicatezza, procedendo dall' alto verso il basso. Aggiungiamo gli amaretti ridotti in briciole e 70 grammi di pangrattato, uniamo un po' di sciroppo all' amaretto, il succo e la buccia grattugiata di un limone e il lievito, mescoliamo bene. Versiamo il composto ottenuto in uno stampo a cerniera di 23 cm di diametro imburrato e cosparso di pangrattato e facciamo cuocere in forno preriscaldato a 170° per circa 40 minuti.

Servendoci di un centrino, facciamo un disegno con lo zucchero a velo sulla superficie della torta, disponiamo alcuni amaretti a guarnitura e serviamo accompagnando con della crema inglese aromatizzata allo sciroppo.

Torta di amaretti alla cannella

La cannella è usata per svariate preparazioni culinarie, come la torta di mele, ma si trova anche in alcuni dolci di Natale e nel vin brulé.

La cannella si ricava dalla corteccia di alcuni alberi e la storia del suo utilizzo è millenaria, tanto che era già nota alle antiche popolazioni greche, romane ed egizie.

Ingredienti:

200 g. di amaretti

250 g. di farina

4 uova

150 g. di zucchero

1 cucchiaio di cannella

1 bustina di lievito

zucchero a velo q. b

Preparazione:

Come nella ricetta precedente, iniziamo lavorando le uova con lo zucchero fino a quando il composto si sarà addensato e sarà diventato di colore giallo limone, ora aggiungiamo, mescolando, la farina setacciata, gli amaretti sbriciolati, la cannella e il lievito.

Poi versiamo l'impasto in una tortiera di 22 cm di diametro e inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 35 minuti, lasciamo che la torta si raffreddi prima di toglierla dallo stampo e poi cospargiamo di zucchero a velo.

Torta di amaretti al cioccolato

Solitamente il cioccolato non manca nelle dispense, esso arrivò in Europa solo nel Cinquecento, anche se lo usavano già i Maya e gli Aztechi, che se ne servivano soprattutto durante alcune cerimonie religiose.

Ingredienti:

200 g. di amaretti

320 g. di cioccolato fondente

50 g. di burro

30 g. di uva passa

sciroppo all' amaretto q. b

Procedimento:

Iniziamo tagliando il cioccolato a pezzetti e facendolo sciogliere con il burro, facciamo ammorbidire l'uva passa nello sciroppo, riduciamo in briciole gli amaretti e mettiamoli su una terrina con l' uvetta, ora mettiamo sul fuoco e uniamo il cioccolato senza smettere di mescolare.

Versiamo quanto ottenuto in una tortiera con cerniera di 20 cm di diametro e teniamo la torta in frigorifero per un' ora, dopodiché togliamo la cerniera, disponiamo il dolce su un piatto da portata e serviamo.