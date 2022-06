Con la bella stagione si cerca spesso di portare in tavola dolci freschi e invitanti per fare bella figura con i commensali. Il sole e il mare invitano poi ad assaporare frutta e verdura in quantità, quindi può essere particolarmente indicato degustare un dessert fresco.

La fantasia di frutta rossa è un dolce adatto in tempi di calura: è una preparazione semplice e deliziosa fatta con la frutta rossa che offre l'estate. Si consiglia di servire questa leccornia con panna montata con l'aggiunta di un po' di zucchero vanigliato. Per prepararlo basta lasciare una stecca di vaniglia in un barattolo pieno di zucchero per un paio di settimane, usandolo poi quando serve.

Si può realizzare questa delizia con largo anticipo per poi consumarlo anche in luoghi diversi rispetto a casa propria, basta organizzarsi con una semplice borsa frigo. Con questa pietanza è facile abbinare un vino rosso fruttato di grande struttura: il suo gusto forte e fruttato esalterà al palato le bacche rosse.

Di questa leccornia esistono davvero tante varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più golosa.

Ingredienti

350 gr di ribes rosso già privato di foglie e rami, più alcuni rametti per guarnire

350 gr di lamponi

175 gr di mirtilli

175 gr di ribes nero mondato

75 gr di zucchero semolato

3 dl di succo d'arancia fresco filtrato

20 gr di maizena

Per la decorazione

2 dl di panna montata

Zucchero vanigliato per guarnire la panna

rametti di ribes per la decorazione

Preparazione

Per prima cosa occorre mettere in una casseruola metà del ribes rosso e dei lamponi, 100 grammi di ribes nero, tutti i mirtilli, lo zucchero, il succo d'arancia e due decilitri di acqua abbondanti.

Far cuocere per una decina di minuti circa, finché tutta la frutta sarà ammorbidita. Frullarla poi in modo da ottenere un composto omogeneo e passarlo al setaccio per eliminare bucce e semi.

Rimettere il composto nella casseruola, a fiamma molto bassa. Stemperare la maizena con un po' di acqua e aggiungerla al composto. Cuocerlo mescolando, finché si sarà inspessito.

A questo punto è possibile togliere la casseruola dal fuoco e lasciar raffreddare leggermente il composto, versarlo poi in coppette larghe e poco profonde, aggiungere la frutta rimasta e passare in frigorifero a rassodare.

A parte occorre intanto montare la panna con lo zucchero vanigliato da servire con il dessert. A questo punto è possibile decorare con rametti di ribes sempre tenuti da parte e infine servire in tavola.