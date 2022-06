Con l'avvicinarsi della stagione estiva possono essere indicate delle ricette vegane fresche ed energizzanti, che sono anche semplici e rapide da realizzare. Se alcuni tipi di frutta non saranno reperibili freschi, possono essere comprati sciroppati o canditi, oppure sostituiti da altra frutta di stagione a scelta.

Banane fritte

La banana è un frutto molto nutriente, contiene fibre, antiossidanti, vitamina C, magnesio e potassio, aiuta a favorire il senso di sazietà, migliora i livelli di glicemia ed è anche utile come recupero dopo aver svolto attività fisica.

Ingredienti:

8 banane

1/2 litro di latte di mandorle

90 g. di farina

olio q. b

zucchero a velo vegano q. b

Preparazione:

Mettiamo la farina in un contenitore, versiamo a filo il latte vegetale e lavoriamo fino a ottenere un composto omogeneo. Tagliamo le banane in quarti nel senso della lunghezza e immergiamole nella pastella, poi friggiamole fino a doratura. Le banane fritte sono pronte per esser servite cosparse di un po' di zucchero a velo vegano.

Barchette di papaya

La papaya è un frutto ricco di proprietà antiossidanti, aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a purificare l' organismo e svolge inoltre un' azione antiossidante grazie alla presenza di flavonoidi, carotenoidi e vitamina C. Tale frutto si rivela utile anche per ridonare vigore e agisce anche per contrastare lo stress psico- fisico, tanto da esser chiamato anche " frutto della vitalità".

Ingredienti:

1 papaya

1 avocado

1 banana

il succo di un lime o di un limone

1 pompelmo rosa

100 g. d acini di uva bianca

Procedimento:

Tagliamo la papaya in quarti, l' avocado in dadini, la banana in rondelle, dividiamo il pompelmo in spicchi e mettiamo tutto in un recipiente, cospargiamo di succo di lime o di limone e mescoliamo con delicatezza.

Adagiamo l' avocado e la banana sulle barchette di papaya e andiamo a guarnire con i chicchi d'uva. Il piatto è già pronto per esser portato in tavola.

Avocado agli agrumi

L' avocado è ricco di vitamina E, di grassi, è molto energetico e contiene molte sostanze utili all' organismo come potassio, magnesio, zinco, manganese, fosforo e tante vitamine.

Ingredienti:

2 avocado

1/ 8 di panna vegetale da montare

il succo di un' arancia

2 limoni

12 ciliegine candite

zucchero di canna q. b

qualche fogliolina di menta

Preparazione:

Tagliamo a metà gli avocado nel senso della lunghezza, ricaviamo parte della polpa e irroriamo con il succo di un limone. Mettiamo nel frullatore l' avocado, il succo d' arancia, il succo di un limone, 4 cucchiai di zucchero di canna e lasciamo agire fino a ottenere una crema. Montiamo la panna a neve densa e andiamo a incorporarla al composto che andremo a suddividere nelle vaschette di avocado. Disponiamo su un piatto decorando con delle ciliegine candite e qualche fogliolina di menta.

Avocado esotico

Il lychees è chiamato anche "ciliegia della Cina" o "uva del deserto" , è un frutto originario dell' Asia, annoverato come frutto benefico dalla medicina cinese, contiene infatti elevate dosi di vitamina C, rame, fosforo, potassio e ha anche proprietà antiossidanti.

Ingredienti:

2 avocado

1 mango

1 papaya

8 lychees

2 kiwi

2 limoni

2 fette di ananas

2 cucchiai di zucchero di canna

pistacchi q. b

Procedimento:

Dividiamo la polpa degli avocado e del mango in dadini, la papaya in cubetti, i kiwi a ventaglio, sbucciamo i lychees e mettiamo tutto in una terrina irrorando con il succo di un limone e due cucchiai di zucchero di canna, mescoliamo e mettiamo in frigo per un' ora. Disponiamo le vaschette d' avocado su un piatto da portata e riempiamole di frutta guarnendo con delle fettine di ananas, di papaya e con qualche pistacchio tagliato a metà.