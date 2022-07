La cucina francese [VIDEO] è una delle più famose al mondo, non soltanto per la bontà dei suoi piatti ma anche per l'originalità delle portate in generale. In Provenza si consumano molte verdure fresche e viene servita in tutti i ristoranti l'insalata alla nizzarda. Si tratta di una strepitosa composizione di verdure originaria di Nizza in Costa Azzurra. Il piatto è tipicamente estivo, composto da pomodoro, uova sode tagliate a rondelle, acciughe sott'olio, o in alternativa tonno, peperoni verdi a corno di bue, carciofi teneri, fave fresche, olive, cipolla rossa, ravanelli e basilico.

Il piatto alla provenzale non è altro che una golosa variante del famoso miscuglio di sapori già citato. Con il tonno fresco e le verdure questa deliziosa pietanza può essere adatta anche ad una cena importante, oppure per un ritrovo di amici. E' comunque una leccornia tipicamente estiva. Con questa insalata particolare è ideale abbinare un Vino fresco come Romagna Doc Trebbiano o un Cirò Doc Bianco che esalteranno al palato le verdure di stagione. Di questa deliziosa ricetta ne esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più fresca e golosa.

Ingredienti

Quantitativi per 8 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

8 tranci di tonno fresco

olio extra - vergine di oliva per friggere e condire

20 foglioline di rosmarino tritato

1 finocchio

2 piccole zucchine a rondelle

16 pomodori piccoli

16 patatine novelle raschiate e tagliate a metà

1 spicchio di aglio schiacciato

sale marino

2 grossi peperoni gialli

il succo di mezzo limone

12 semi di coriandolo schiacciati a frammenti minuti

230 gr di fagiolini lessati

16 uova soda di quaglia sgusciate

50 gr di olive nere

pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa spennellare i tranci di tonno con l'olio di oliva [VIDEO] e spolverizzarli con il rosmarino.

Riscaldare il grill al massimo e cuocere i tranci per 2 minuti da ogni parte, in modo che prendano colore, ma rimangano morbidi e succulenti all'interno. Tagliare il finocchio a striscioline e metterle in una ciotola d'acqua ghiacciata perché diventino croccanti. Friggere rapidamente le zucchine nell'olio d'oliva . Quando avranno preso colore, raffreddarle.

Praticare profonde incisioni parallele sui pomodori e infilarvi le fette di zucchina. Lessare le patate, scolarle e condirle con olio, aglio e sale marino mente sono ancora calde. Passare nel grill i peperoni finché la pelle sarà bruciacchiata. Porli in un sacchetto di polietilene e poi sfregarli sotto l'acqua fredda per togliere la pelle.

Affettarli e condirli con un cucchiaio di olio, un cucchiaino di succo di limone e semi di coriandolo. Sgocciolare e asciugare il finocchio e condirlo con poco olio e un cucchiaio di succo di limone. Disporre su un largo piatto tutti gli ingredienti, aggiungere le olive, spruzzare con il succo di limone rimasto e spolverizzare con il pepe.