La bisque di gamberi è un piatto molto molto conosciuto nella cucina francese. Si tratta di una sostanziosa zuppa cremosa e raffinata a base di gamberi. Aggiungendo uova di crostaceo o la polpa dei crostacei stessi se ne arricchiscono anche l'aroma e il colore. Si tratta di un piatto ideale per chi ha ospiti, in particolare in estate, trattandosi di una leccornia elegante, festosa e colorata.

Si possono tenere da parte qualche codina di gambero intero per decorare la pietanza a piacere e rendere la ricetta più scenica. Questa ricetta è semplice e facile da eseguire ma di grandissimo effetto.

In tema di vini, con i gamberi è sempre meglio abbinare le bollicine, pertanto un extra Brut a base di Pinot Nero, solitamente con buona struttura e freschezza regalerà al palato note indimenticabili.

Di questa leccornia esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più gettonata e apprezzata.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 40 - 50 minuti.

2 cucchiai di olio

100 gr di burro

900 gr di gamberi interi

2 scalogna tritati finemente

il succo di 1/2 limone

3 cucchiai di brandy

1 foglia di alloro

3 coste di sedano

1 pezzetto di macis

1,200 di brodo di pesce

25 gr di farina

qualche goccia di tabasco

sale e pepe nero macinato

3 cucchiai di panna densa

prezzemolo tritato per guarnire

Preparazione

Per prima cosa è necessario riscaldare l'olio e 25 grammi di burro in una larga padella.

Aggiungere poi i gamberi, uova comprese, e cuocere finché essi cominciano a cambiare colore e diventano di colore rosa. Si devono aggiungere poi lo scalogno, il succo di limone e il brandy e cuocere, finché il colore non diventa rosa brillante. Spegnere poi il fuoco e lasciar raffreddare. Tenere da parte il fondo cottura e lo scalogno e sgusciare i gamberi.

A questo punto è necessario far cuocere i gusci con l'alloro, le coste di sedano, il macis e il brodo di pesce per circa 30 minuti, quindi filtrarlo e tenerlo da parte. Si deve poi far frullare i gamberi e le uova in 40 grammi di burro. Far sciogliere il burro rimasto in una casseruola e mettervi a tostare la farina per due minuti.

Diluire con il brodo, mescolando per eliminare i grumi. Portare a ebollizione la salsa, aggiungere il fondo di cottura con lo scalogno e i gamberi con il burro. Regolare il condimento e insaporire con il tabasco. Per ultimo occorre aggiungere la panna e guarnire con prezzemolo prima di servire.