La zucca contiene molta vitamina A, C ed E, tutte molto utili per rinforzare il sistema immunitario, è inoltre ricca di antiossidanti, fa bene alla vista e alla pelle. L'autunno è il periodo ideale per preparare dei dolci a base di zucca, magari da servire accompagnati da una tazza di tè ai frutti rossi per potenziarne l'effetto antiossidante.

Le tre ricette che approfondiremo di seguito sono: i cestini di frolla con crema di zucca, le frittelle di zucca e la marmellata di zucca e amaretti.

Cestini di frolla con crema di zucca

Questi cestini sono semplicissimi e veloci da fare, se abbiamo poco tempo possiamo usare la pasta frolla già pronta e la preparazione sarà ancora più rapida.

Ingredienti:

300 g. di polpa di zucca

250 g. di pasta frolla

180 g. di zucchero di canna

30 g. di farina

4 tuorli

1/2 litro di latte vegetale

1/2 stecca di vaniglia

1/2 limone

Procedura:

Tagliamo la zucca a dadini e mettiamola in padella ad appassire con il succo di limone e lo zucchero, poi facciamo bollire in un pentolino il latte con la vaniglia e la scorza di limone.

Lavoriamo i tuorli con 100 grammi di zucchero, aggiungiamo la farina e il latte caldo, mettiamo quanto ottenuto in una pentola e facciamo cuocere a temperatura moderata mescolando continuamente fino a bollitura.

Ora foderiamo degli stampini con la pasta frolla e mettiamoli in forno a 180° per una ventina di minuti, poi sforniamoli e facciamoli raffreddare, dopodiché andiamo a farcirli con la crema, decoriamoli con i dadini di zucca e serviamo.

Frittelle di zucca

Questa ricetta combina il sapore della zucca a quello dell'uvetta, dei pinoli e del cioccolato consentendoci di ottenere delle frittelle originali.

Ingredienti:

1 kg di polpa di zucca

200 g. di farina

150 g. di zucchero

2 uova

1/2 tavoletta di cioccolato amaro grattugiata

1 cucchiaio di uva sultanina

1 cucchiaio di pinoli

1 cucchiaio di cannella

scorza grattugiata di un limone

olio extravergine d'oliva q.b

zucchero a velo q.b

sale q.b

Procedimento:

Dopo aver pulito accuratamente la zucca, tagliamola a spicchi e inforniamola, rivestendola con un po' di carta stagnola, poi, una volta cotta, riduciamola in purè.

Aggiungiamo tutti gli ingredienti al purè di zucca e amalgamiamo bene, ora possiamo ricavare le frittelle che andremo a cuocere in abbondante olio fino a doratura e serviremo cosparse di zucchero a velo.

Marmellata di zucca e amaretti

La conservazione della marmellata o di conserve per lungo tempo deve seguire alcune procedure fondamentali per evitare la formazione di muffe e batteri anche pericolosi per l'uomo.

Si raccomanda quindi di informarsi e seguire le opportune regole per la corretta preparazione e la conservazione di queste confetture.

Ingredienti:

1 kg di zucca

200 g. di zucchero

50 g. di amaretti

scorza grattugiata di 1 limone

noce moscata in polvere q.b.

Procedura:

Tagliamo a pezzettini la polpa di zucca, mescoliamola allo zucchero e lasciamo in un luogo fresco per una notte, poi mettiamola in una pentola a cuocere con la scorza del limone e un pizzico di noce moscata.

Dopo aver fatto cuocere per circa un'ora, aggiungiamo gli amaretti sbriciolati, la marmellata è pronta per esser versata nei vasetti.