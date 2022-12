Si avvicinano a gran velocità le feste natalizie e le massaie di tutto il mondo si apprestano ad allestire il cenone natalizio, cercando di portare in tavola leccornie sempre buone e genuine. Fortunatamente, il progresso e la grande varietà di ingredienti disponibili sul mercato agevolano di molto questo delizioso avvenimento. In genere, per la nascita di Gesù si usa mettere in tavola alimenti nobili come la carne, oppure il pollo ripieno e addirittura l'oca, ma non bisogna trascurare gli antipasti e possono essere delicati e sfiziosi anche quelli cucinati con " cibarie" semplici come il pomodoro.

Il pomodoro - per l'appunto- ha origini molto recenti in Europa: è infatti un prodotto della terra che si è diffuso dopo la scoperta dell'America in tutto il mondo con grande successo nei paesi del mediterraneo dove il sole e la brezza marina ne hanno creato varietà veramente interessanti. Con la varietà datterina si creano pietanze davvero buone e sofisticate.

La crema di pomodoro è un delicato intermezzo culinario adatto ad un antipasto veramente unico, gradevolissima e delicata per un'apricene unico e indimenticabile. E' una preparazione ottenuta con il prodotto della terra con l'aggiunta di panna. Una ricetta semplice e veloce ma molto gustosa. Il procedimento è facile e ma il risultato è davvero strepitoso.

Volendo con una piccola aggiunta di concentrato di salsa sempre di pomodoro si può ottenere una prelibatezza culinaria veramente succulenta. Il vino da abbinare a questa pietanza è sicuramente un Merlot Pravis, di colore rosso intenso con un lieve sentore fruttato. Di questo delicato miscuglio di sapori ne esistono davvero poche varianti.

Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

700 gr di pomodoro, datteri oppure ciliegino

1/2 cucchiaio di olio

15 gr di burro

1 piccola patata, affettata

1 cipolla tritata

450 gr di latte

450 gr di brodo di pollo

2 cucchiai di basilico fresco tritato

1 - 2 cucchiai di zucchero

sale e pepe nero macinato

1 dl e 1/2 mezzo di panna

Preparazione

Per prima cosa con un coltello affilato affettare i pomodori poi tritarli grossolanamente senza spellarli.

Riscaldare olio e burro in una pentola. Unire le patate a fette, le cipolle tritate, i pomodori e cuocere dolcemente per 5 - 6 minuti finché gli ingredienti cominciano a diventare teneri. Aggiungere, il brodo, il latte e lo zucchero, il basilico, il sale e il pepe. Proseguire la cottura a recipiente coperto e togliere dal fuoco quando le patate sono ben cotte. Lasciare raffreddare, quindi passare il tutto al frullatore o nel mixer. Versare nuovamente in pentola e regolare di sale e di pepe. Riscaldare nuovamente prima di servire. Versare nei piatti individuali e aggiungere, per ogni porzione, una, due cucchiaiate di panna. Servire tiepida.