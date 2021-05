L'estate sta per arrivare e in genere si cerca di portare in tavola dei piatti sfiziosi al palato, ricchi di freschezza e gusto. I pomodori ripieni al forno sono ottimi sia caldi che freddi. In quest'ultimo caso, si possono guarnire con foglie fresche di basilico. Inoltre, con la polpa messa da parte si può anche preparare un sugo profumato, sempre con il basilico, ottimo per condire la pasta. Si tratta di una preparazione semplice, che non richiede grande maestria, ma allo stesso tempo fa fare bella figura con i commensali perché parecchio scenografica.

Ideali come piatto unico oppure come antipasto. In questo periodo dell'anno è anche più facile reperire i pomodori migliori per questa delizia culinaria. A questa prelibatezza è sempre meglio abbinare un vino bianco secco, oppure una birra chiara dal gusto intenso. Della ricetta esistono parecchie versioni, qui di seguito andiamo a proporre la più sfiziosa e digeribile.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone.

Tempo di preparazione 20 minuti.

Tempo di cottura 10 minuti.

4 grossi pomodori sodi

50 gr di pangrattato

1 cipollotto novello finemente tritato

1 zucchina tritata finemente

3 spicchi di aglio schiacciati

1 cucchiaio di prezzemolo

2 cucchiai di menta tritata finemente

1 cucchiaio di olio d'oliva

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa, preriscaldare il forno a 180 gradi.

Mettere il pangrattato in una ciotola e versarvi sopra tanta acqua bollente da ricoprirlo. Lasciare assorbire per 10 minuti circa. Tagliare la parte superiore dei pomodori, scavarli estraendo la polpa così da averli pronti per la farcitura. Disporre metà della polpa in un setaccio, scolarla e raccoglierla in una ciotola, tenere da parte l'altra metà.

Tagliare in piccoli pezzi la polpa di pomodoro scolata, unire il cipollotto, la zucchina, l'aglio, il prezzemolo, la menta, l'olio e rimescolare bene. Amalgamare il miscuglio di pane ancora caldo con gli altri ingredienti. Condire con sale e pepe e con un cucchiaio riempire con il composto la cavità dei pomodori. Incidere la polpa esterna dei pomodori e le loro calotte con un coltellino ben affilato in modo che appaiano decorate da una divisione a spicchi e disporli su di una placca da forno insieme ai loro coperchi.

Posizionare la teglia all'interno del forno e farli cucinare per circa 10 minuti alla temperatura costante di 180 gradi circa. Togliere i pomodori dal forno e disporli su di un piatto da portata . Ricoprirli con i rispettivi coperchi e servire in tavola. I pomodori possono essere consumati anche freddi. E si possono conservare in frigo per 4 giorni, manterranno inalterato il loro gusto.