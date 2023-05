Il gravlax norvegese non è molto conosciuto nell' Europa meridionale, si tratta infatti di un piatto tipicamente nordico, che consiste in un sandwich preparato con il salmone marinato.

Questa ricetta richiede del salmone crudo marinato nello zucchero, sale, brandy e aneto. Tagliato a fettine come il salmone affumicato, esso viene servito con una salsa dolce a base di senape e aneto. Sia la salsa che il piatto hanno origini molto antiche anche se non del tutto certe: alcuni affermano che risalirebbe al tempo dei vichinghi, ma in realtà è solo dagli anni '50 del XX secolo che questa leccornia apparsa in questa forma nei menù della Norvegia.

Con il gravlax è ideale abbinare un vino Sauvignon bianco secco con abbastanza mineralità come il Sancerre. I morbidi tannini di questo delizioso elisir esalteranno il gusto del salmone donando freschezza al palato.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito ne andiamo a proporre la versione più accreditata e facile da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 20 persone

Tempo di preparazione complessivo 24 ore

900 gr di salmone tagliato dalla parte centrale, sfilettato e privato delle lische, ma non della pelle

Due cucchiai di brandy

olio d'oliva

75 gr di zucchero

25 gr di sale grosso

Due cucchiai di aneto fresco tritato, o due cucchiai di aneto secco ammollato e poi scolato

Un cucchiaino di pepe nero macinato fine

Preparazione

Come prima cosa bisogna disporre i filetti su di un foglio d'alluminio abbastanza grande, con la parte carnosa verso l'alto.

Spruzzarli con il brandy e ungerli di olio. Mescolare zucchero, aneto, sale e pepe e rivestire un solo filetto con uno strato di questo miscuglio. Adagiare il secondo filetto sul primo. Avvolgere questo grosso sandwich di pesce in un foglio di alluminio (come se si dovesse fare un pacchetto). Appoggiarvi sopra un tagliere e un oggetto pesante.

Passare in frigorifero per tutta la notte, poi girare il pacchetto e rimetterlo sotto pressa per altre 12 ore. Scartare il pesce, asciugarlo e tagliarlo a fettine sottile.

Per la salsa di aneto e senape

Mescolare insieme sei cucchiai di salsa maionese con due cucchiai di senape di Digione, un cucchiaino di zucchero semolato, un cucchiaino di aneto fresco tritato e qualche goccia di succo di limone.

Servire con il sandwich.

Consiglio se avanza il Gravlax

In questo caso è possibile friggerlo per pochi minuti e servirlo con degli spinaci tritati alla panna, caldi e insaporiti con noce moscata. E' possibile assemblare tutto assieme nello stesso piatto come un contorno.