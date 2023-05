Il prosciutto dolce all'inglese è una pietanza tipicamente britannica di grande effetto, che viene portata in tavola per le grandi occasioni come il Natale. È una pietanza molto scenografica, ottima per fare bella figura in una cena importante.

Questo delizioso miscuglio di sapori si abbina bene con una Malvasia: il gusto dolce della carne si sposeranno benissimo con questo elisir dai tannini morbidi regalando dolcezza al palato. Ma se si gradiscono sensazioni un po' più fruttate è meglio abbinare questo piatto a un Chianti classico, il gusto deciso del vino esalterà la consistenza della carne.

Di questa ricetta ne esistono diverse varianti: di seguito andiamo a proporre la versione classica più semplice da eseguire e anche la variante con l'aggiunta di glassa alle arance dolci.

Ingredienti

Quantitativi per 6 - 8 persone

Tempo di preparazione 2 - 3 ore

Tempo di cottura 15- 20 minuti per ogni 500 grammi di peso in forno

un prosciutto crudo di 4,5 kg

Zucchero di canna 500 grammi

Tre cucchiai di senape di Digione

Per la variante con la glassa alle arance

1 dl e 1/2 di Grand Marnier

100 dl di succo d'arancia

zucchero a velo quanto basta

Preparazione

Per prima cosa occorre mettere il prosciutto crudo a mollo in acqua fredda per due o tre ore per togliere il sale in eccesso. Quindi bisogna pesarlo in modo d calcolare i tempi di cottura, considerando 15-20 minuti ogni 500 grammi per i pezzi fino a 4,5 kg e 25 minuti ogni 500 grammi per i pezzi più grossi.

Si deve metterlo poi in una casseruola larga e profonda, coprirlo con acqua fredda e portare ad ebollizione. Togliere l'acqua, metterne dell'altra fresca e far cuocere per metà del tempo di cottura. Togliere il prosciutto dal recipiente, avvolgerlo in un foglio di alluminio e metterlo in una larga teglia. Infornarlo 180 gradi per 30 minuti circa.

Toglierlo dal forno staccare la cotenna con un coltello affilato. Rimetterlo nel recipiente con tre cucchiaiate di senape di Digione. Cospargerlo di zucchero e riavvolgerlo nell'alluminio. Rimetterlo nel forno per il restante tempo di cottura finché non si scurisce un po'. Farlo raffreddare e tagliarlo a fettine sottili.

Variante con glassa di arance dolci:

Versare 1dl e mezzo di Grand Marine e succo di arancia filtrato su un prosciutto semi cotto.

Avvolgerlo in un foglio di alluminio e infornarlo. Togliere la cotenna e irrorarlo con il fondo di cottura. Spolverizzare con zucchero a velo e rimetterlo nel forno per 30-40 minuti. Servirlo a fattene sottili.