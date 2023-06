Voglia d'estate e di fare festa e allora perché non presentare un antipasto molto sfizioso e buono come le pizzette? Le pizzette fatte in casa rappresentano anche un must della cucina classica italiana. Per fare bella figura con i commensali non c'è niente di più buono . Presentate a tavole ben calde, magari appena sfornate in un vassoio di vimini, decorando con alcune foglioline di basilico, avranno molto successo.

Si tratta di una ricetta semplice ma da sempre gettonatissima. Tutto sommato rappresentano anche una variante della pizza classica: alcuni ingredienti sono proprio simili, come l'uso del pomodoro e del basilico, con uno sprint in più.

La sua presenza nel mondo culinario è contemporaneo all'invenzione della pizza stessa. Questa leccornia si può facilmente abbinare ad un vino vivace, le bollicine conferiranno freschezza al palato donando un gusto gentile. Di questa leccornia ne esistono davvero diverse varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la ricetta più facile da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 1 ora

Tempo di cottura 10 minuti circa

500 gr di pasta sfoglia surgelata

300 gr di pomodori maturi oppure in scatola

2 mozzarelle

poco burro

origano

qualche acciuga sotto olio

1 cucchiaio di capperi (facoltativo)

qualche foglia di basilico fresco

olio di oliva

sale e pepe in grani

Preparazione

Per realizzare questa ricetta per prima cosa scottare i pomodori per un attimo in acqua bollente, sbucciarli, e dopo avere tolto i semi e l'acqua di vegetazione, tagliuzzarli.

Lavare le acciughe, diliscarle e tagliarle a pezzettini. Tagliare la mozzarella a dadini. Stendere la pasta con il matterello, in una sfoglia di circa mezzo centimetro di spessore e dividerla con un tagliapasta scannellato in dischetti di circa 6 centimetri di diametro. Rimpastare gli avanzi, stenderli e ricavare anche anche da questi dei tondini.

A lavoro ultimato disporre i dischetti su una placca da forno imburrata, punzecchiarli con una forchetta affinché la pasta, cuocendo, non si gonfi e distribuirvi sopra un po' di filetti di pomodoro. Mettere su ogni dischetto qualche pezzetto di acciuga, dadini di mozzarella e volendo i capperi, spolverizzare con un poco di basilico fresco e origano sale appontante pepe macinato.

Irrorare le pizzette con un filo di olio e metterle in forno a 190 gradi per una decina di minuti. Sfornare le pizzette, sistemarle su di un piatto oppure un vassoio di vimini, decorare con il basilico e servire.