Il finocchio gratinato ai formaggi è un piatto unico tipico della tradizione italiana. Questa verdura, nota per le sue proprietà aromatiche, è coltivata sin dal XVI secolo, ma era conosciuta già al tempo degli antichi Greci. In passato cresceva spontaneamente in molti paesi del bacino del mediterraneo ed era usato per infusi e decotti drenanti e purificanti, ma anche durante alcuni riti religiosi e propiziatori. Il suo in cucina è diffuso dal XVIII secolo e in particolare in Francia e in Italia.

In questa ricetta il finocchio è abbinato al burro e ai formaggi e viene cucinato al forno: può essere considerata come "salva cena" oppure come piatto unico.

Essa può essere abbinata a un vino bianco siciliano come il grillo, il quale essendo particolarmente aromatico e fruttato alla pesca apporterà armonia al palato, esaltando gli odori del finocchio.

Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Gli ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 30 minuti circa

1 kg di finocchio bianco mediterraneo

100 grammi di burro non salato

200 grammi di mozzarella fior di latte

150 grammi di gruviera

250 grammi di parmigiano grattugiato

100 grammi di provola piccante

olio extravergine di oliva

sale

peperoncino siciliano rosso

noce moscata

Il procedimento di preparazione

Per prima cosa bisogna lavare sotto acqua corrente il finocchio, togliere le foglie esterne e la barbetta verde.

Tagliare il finocchio in fette sottili di 1-2 centimetri di spessore. Accendere il forno e portarlo a una temperatura di 180 gradi in modalità statica.

Prendere una pirofila da forno e cospargerla di burro a fiocchetti e adagiare le fette di finocchio sul fondo in un primo strato condirlo con olio e burro e con un primo strato di parmigiano, poi la provola, con la mozzarella e infine con il groviera.

Cospargere poi i finocchi con il burro, la noce moscata, sale e pepe e coprire con un secondo strato di finocchi. Condire con una spolverata di parmigiano e completare con un filo di olio di oliva e mettere in forno per circa 25 minuti, controllando di tanto in tanto la cottura del finocchio. Appena la verdura si sarà ammorbidita e il formaggio sarà gratinato, è possibile estrarre dal forno e servire ben caldo, magari con qualche fetta di pane abbrustolito all'aglio.