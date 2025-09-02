Il Gattò di Santa Chiara è un piatto della tradizione povera umbra, composto prevalentemente da farina e patate e poi farcito con prosciutto e mozzarella. Questa ricetta è creata in onore di Santa Chiara che, coerentemente con l'idea della povertà consumava pasti molto frugali, si cibava quasi esclusivamente di erbe spontanei e verdure.

Si tratta di una leccornia della tradizione popolare, diffusa anche in altre regioni diverse dall'Umbria seppur con ingredienti differenti. Al sud il gattò è preparato solo con le patate e altre spezie, in particolare in Sicilia spesso le patate vengono aromatizzate con origano aggiungendo un uovo.

Questa golosità può essere accompagnata da un vino bianco Fiano di Avellino: le sue note leggermente aromatiche esalteranno le patate e la mozzarella apportando freschezza al palato. Di questa ricetta esistono parecchie varianti: di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per sei persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo do cottura 80 minuti

250 grammi di farina bianca 00

125 grammi di mozzarella

100 grammi di prosciutto cotto a dadini

una patata

due uova

50 grammi di strutto

un cucchiaino di zucchero

1/2 panetto di lievito di birra

olio extravergine di oliva

sale

acqua

Preparazione

Per prima cosa bisogna dedicarsi all'impasto. In una ciotola occorre inserire la farina e impastarla con il lievito di birra, acqua e sale.

Mescolare e formare un composto omogeneo. Prendere il composto e metterlo a riposare per 45 minuti. Nel frattempo lavare e lessare la patata con la buccia per circa 40 minuti. Appena sarà cotta e raffreddata , levare la buccia e frullarla un un mixer o robot da cucina. Aggiungere al composto con un cucchiaio di sale, lo strutto, l'olio e mettere nuovamente a lievitare.

Dopo circa 15 minuti bisogna prendere il composto già lievitato leggermente e stenderlo in una teglia larga 22 centimetri con il bordo alto. La pasta non deve essere troppo spessa né troppo sottile, circa tre centimetri di spessore. Questa misura garantirà una cottura ideale.

Togliere poi l'eccesso dai bordi e farcire con uno strato di prosciutto prima e poi la mozzarella tagliata sempre a dadini.

Ricoprire con altro impasto e spennellare con olio di oliva in superficie. Cuocere in forno caldo a 180 gradi in modalità statica per circa 40 minuti; infine sfornarlo e servirlo ben caldo ai commensali.