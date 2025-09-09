Il Pasticcio di San Frediano è una specialità tipica della Toscana, nata in provincia di Firenze e conosciuta come la “carne dei poveri”. A differenza delle lasagne, che prevedono l’uso di fogli rettangolari di pasta, il pasticcio richiede una preparazione più simile a quella di un timballo al forno, ricco di carne e verdure.

Non è un piatto opulento come la lasagna, ma è genuino, nutriente e arricchito da profumati funghi porcini.

Il pasticcio di San Frediano, composto da pochi e semplici ingredienti, è perfetto per un pranzo della domenica leggero ma gustoso.

Si abbina inoltre ottimamente a un bicchiere di Rossese di Dolceacqua, vino rosso DOC ligure dal gusto sapido e fragrante, capace di esaltare il piatto senza sovrastarlo o nascondere gli altri sapori.

Di questa delizia ne esistono molte varianti. Qui di seguito proponiamo una delle versioni più semplici ma comunque di sicuro effetto.

Ingredienti (quantitativo per 6 persone)

Il tempo di preparazione ammonta a circa 30 minuti, quello di cottura arriva fino ad un'ora in totale.

Di seguito l'elenco dell'occorrente:

500 g di pasta a piacere

500 g di polpa di pomodoro

400 g di funghi porcini

1 carota

1 cipolla

1 costa di sedano

1 foglia di alloro

Olio extravergine di oliva

3 spicchi d’aglio

Basilico fresco

180 g di parmigiano grattugiato

Prezzemolo

50 g di burro

Sale e pepe q.b.

Iter di preparazione

In un tegame, fare rosolare l’aglio con un filo d’olio.

A parte, pulire i funghi senza bagnarli, eliminare il torsolo e tagliarli a lamelle sottili. Unirli al tegame, lasciare rosolare, aggiungere sale, pepe e prezzemolo fresco. Lasciare insaporire.

Tagliare a dadini sedano, carota e cipolla. Versare le verdure in un tegame con abbondante olio e fare rosolare. Aggiungere la polpa di pomodoro, portare a bollore, unire il basilico e la foglia di alloro. Lasciare sobbollire per almeno 30 minuti, quindi spegnere il fuoco e fare raffreddare il tutto.

Sbollentare la pasta per circa 5 minuti e metterla da parte. Imburrare il fondo di una pirofila con fiocchetti di burro. Comporre un primo strato di pasta, poi alternare parmigiano grattugiato, funghi e salsa di pomodoro.

Ripetere la procedura per almeno 5 strati. Concludere con una generosa spolverata di parmigiano.

A questo punto non resta che infornare a 180°C in modalità ventilata per 35-40 minuti. Servire il pasticcio ben caldo, accompagnato da un calice di Rossese.