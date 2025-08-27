I fusi di pollo con zucchine e Marsala rappresentano un particolare secondo piatto originario della Sicilia.

Questa ricetta, appartenente alla tradizione palermitana, è poco conosciuta e merita di essere riscoperta: delicata, saporita e profondamente legata alla cultura gastronomica del luogo.

Le cipolle e le zucchine, prodotti semplici della terra, si armonizzano perfettamente con la carne di pollo, esaltate dal tocco elegante del Marsala, il vino liquoroso simbolo della Sicilia. Nella cucina del capoluogo, è antica l’usanza di accostare ingredienti umili a carni poco pregiate, in un equilibrio che racconta la storia di una terra da sempre generosa.

Un tempo, pollo e carne erano riservati alle domeniche o alle festività, così come il Marsala, considerato un lusso per pochi. In questa preparazione, invece, il vino diventa protagonista, valorizzando con semplicità un piatto che può essere servito sia in una cena elegante che in un incontro informale tra amici.

Perfetto l’abbinamento con un vino bianco secco locale, come il Grillo: le sue note fruttate, provenienti dalle campagne trapanesi, si sposano con la morbidezza del pollo, regalando al palato un’armonia sorprendente.

Esistono diverse varianti di questa ricetta: quella che segue è la più semplice da realizzare, ma garantisce un risultato di sicuro effetto.

Ingredienti

Di seguito i quantitativi per 4 persone, il tempo di preparazione è di circa 20 minuti, quello di cottura si aggira invece sui 25:

8 fusi di pollo di media grandezza

300 grammi di zucchine verdi genovesi

una cipolla bianca

2 cucchiai di rosmarino

olio extra vergine di oliva

un bicchierino da caffè di vino Marsala Siciliano

sale

pepe nero

Preparazione

Per prima cosa lavare sotto acqua corrente 8 fusi di pollo ruspante ancora con la pelle.

Porre i fusi di pollo in una zuppiera e insaporirli bene con sale, pepe e rosmarino. Metterli a questo punto da parte.

Tagliare una cipolla bianca a dadini piccoli e versarla in una padella capiente con abbondante olio di oliva. Rosolare la cipolla finché non sarà imbiondita e aggiungere la zucchina genovese, tagliata anche questa a dadini.

Lasciare rosolare le zucchine con olio e cipolle. Non appena le zucchine saranno appassite aggiungere i fusi di pollo e lasciarli dorare da entrambi i lati. Quando i fusi di pollo saranno cotti da ambo i lati, versare il marsala nella padella e coprire con il coperchio.

Lasciare cucinare per circa una ventina di minati rigirando di tanto in tanto il pollo. Aggiungere sale e pepe a proprio gusto.

Togliere il coperchio, spegnere il fuoco e impiattare ben caldo. Servire il tutto con fette di pane tostato all'aglio.