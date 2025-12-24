Il pasticcio di carne di manzo alla Romana è un piatto della tradizione nobiliare romana. Questa particolare ricetta a base di carne, uova e patate è stata creata da Domenico Romoli, detto il Panunto. Il famoso "scalco", un particolare servitore tardo medievale incaricato di trinciare le carni e servirle ai convitati. Attualmente lo stesso mestiere è riconducibile al moderno mestiere di servitore di mensa. Egli visse nel 1500 e in particolare presso la corte papale di leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico. Il pontefice come i suoi predecessori fiorentini era un buongustaio e dedito a lauti banchetti non soltanto per le feste natalizie, egli infatti offriva ristoro anche a commensali politici.

I partecipanti alla sua tavola erano usi ad essere intrattenuti non soltanto con lauti pranzi ma anche con balli e danze. Nei secoli successivi l'uso della carne nei banchetti nobiliari è diffuso anche in tutta l'Europa, in Francia e i Inghilterra. Oggi sono prelibatezze. alla portata di ricchi e poveri e servite soprattutto nel periodo invernale oppure in occasioni speciali. La pasta brisè morbida racchiude un morbido ripieno di carne, pomodoro, patate e uova e la mostarda la rendono unica nel sapore. Ottima per fare bella figura in banchetti festivi. Ideale da abbinare ad un vino Bolgheri rosso Doc. Questo magico elisir proveniente dalla provincia di Livorno . Questo magico elisir dal sentore di frutti rossi mitigherà il sapore deciso della carne apportando armonia al palato.

Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 1 ora

Per la pasta

300 grammi di farina bianca 00

125 grammi di burro

2 cucchiai di acqua

un pizzico di sale

Per il ripieno

250 grammi di manzo macinato

2 patate

1 cipolla

1/2 cucchiaio di mostarda

2 cucchiaio di salsa di pomodoro

1 uovo

2 cucchiai di prezzemolo

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa impastare la pasta Brisè. Mescolare acqua burro e farina e aggiungere il sale. Mescolare energicamente fino a formare un panetto. Lasciare riposare la pasta in frigo per mezz'ora. Preparare il ripieno.

In una ciotola setacciare con la forchetta la carne macinata . Nel frattempo tritare finemente la cipolla e incorporarla alla carne. Aggiungere l salsa di pomodoro, il prezzemolo, il sale, il pepe e la mostarda e amalgamare tutto e mettere da parte. Lavare pelare le patate e tagliarle a cubetti piccoli e unirli al ripieno. Amalgamare il tutto. Formare con la pasta brisè due dischi rotondi di 5 millimetri di spessore possibilmente rotondi e spennellare le pareti con uovo sbattuto. Adagiare il fieno sul fondo e ricoprire con il secondo disco di pasta. Chiudere i bordi e spennellare con uovo sbattuto residuo. Passare in forno a 200 gradi per circa 1 ora. Sfornare e servire ben caldo.