I bucatini vellutati con zucca e pancetta sono un primo piatto delizioso, che nasce dalla voglia di semplicità e dal piacere di ritrovarsi a tavola in famiglia per gustare qualcosa di genuino e saporito. Quando si è in tanti, trovare una ricetta che metta tutti d’accordo può essere una vera sfida, soprattutto se c'è chi non ama le verdure.

E allora, ecco l'idea giusta: la zucca, morbida e delicata, viene trasformata in una crema vellutata che avvolge la pasta, mentre la pancetta affumicata rosolata con la cipolla regala quel tocco saporito che contrasta la dolcezza della zucca e rende ogni forchettata irresistibile.

È uno di quei primi piatti che profumano di casa, di forno acceso e di cucina in fermento, perfetto per le giornate fredde in cui si ha voglia di portare in tavola qualcosa di caldo, cremoso e capace di far sorridere tutti al primo assaggio.

Ingredienti

Ecco le dosi necessarie per 4 persone:

320 g di bucatini;

600 g di zucca pulita;

150 g di pancetta affumicata;

1 cipolla rossa media;

2 spicchi d'aglio;

q.b. rosmarino tritato;

q.b. salvia;

q.b. aceto di mele;

q.b. olio extravergine d'oliva;

q.b. sale e pepe.

Procedimento

Tagliare la zucca a cubetti e condire con olio extravergine, gli spicchi d’aglio schiacciati, rosmarino, salvia, sale e una generosa macinata di pepe nero. Disporre su una teglia rivestita con carta da forno e infornala a 200°C per circa 25–30 minuti, finché sarà morbida e leggermente dorata.

Si può effettuare la cottura anche in friggitrice ad aria.

Nel frattempo preparare il soffritto. In una padella capiente far rosolare la pancetta senza aggiungere grassi. Quando inizia a diventare croccante, aggiungere la cipolla rossa affettata molto sottile. Sfumare con un cucchiaio di aceto di mele e proseguire la cottura a fuoco medio-basso fin quando la cipolla non diventa morbida e leggermente dorata.

Portare a ebollizione abbondante acqua, salarla e conservare due mestoli per poter preparare la crema di zucca, dopodiché calare i bucatini e proseguire la cottura per il tempo indicato sulla confezione.

Trasferire la zucca cotta nel frullatore (o usare un frullatore a immersione) e frullarla aggiungendo poca acqua di cottura della pasta alla volta, fino a ottenere una crema liscia, vellutata e non troppo densa.

Versare la crema di zucca nella padella con pancetta e cipolla, mescolare con cura e lasciare insaporire per qualche minuto a fuoco dolce.

Scolare i bucatini, unirli alla crema di zucca e mescolare, unendo se serve altra acqua di cottura per rendere tutto più cremoso e avvolgente. Possono essere serviti aggiungendo del parmigiano in scaglie, per bilanciare il sapore dolce della zucca e ottenere un sapore più ricco e avvolgente.

Suggerimenti

Per ottenere il meglio da questo piatto, il consiglio è quello di scegliere una varietà di zucca che sia compatta, morbida e burrosa, come la zucca mantovana o la butternut.

I bucatini vellutati con zucca e pancetta possono essere ricreati anche in versione vegana: basterà sostituire la pancetta con del tofu affumicato tagliato a cubetti. In fase di preparazione,meglio far rosolare il tofu con un filo d'olio fino a renderlo dorato e croccante.