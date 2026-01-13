Il Risotto :Sogno americano è una ricetta di ispirazione newyorkese, allestita grazie alla mia amicizia con i Repubblicani americani. Rappresenta il connubio tra le due nostre grandi nazioni e il simbolo di un affetto mai mutato nel corso degli anni. Gli ingredienti di questa leccornia sono un pò comuni sia all'Italia che agli Stati Uniti e rappresentano il sogno americano per come molti italici immigrati lo hanno vissuto. Assieme ad esso la speranza di una vita nuova in crescita non solo dal punto di vista lavorativo ma emotivo. Il cuore è una grande casa dove ci sta tutto: amici, sogni realizzazioni e un'intera vita.

Mi piaceva l'idea di riproporre un'America grande attraverso l'esaltazione dello slow food e un ritorno alle tradizioni, una pietanza che permettesse agli amici di ritrovarsi e condividere gusto e cibo. In questa golosità il mare sposa la terra e la esalta. Un'ottimo piatto da gourmet ritrovato con qualcosa in più per la presenza dei gamberetti e la mortadella. Fantastico da abbinare ad un vino semplice ma saporito come un lambrusco rosso della bassa Emilia Romagna. Le note fruttate di questo magico elisir delicato esalteranno la marcata sapidità dell'insaccato conferendo freschezza al palato. Di questa leccornia ne esistono pochissime varianti. Qui di seguito andiamo a presentare la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

320 grammi di riso carnaroli

150 grammi di mortadella Igp Bologna con pistacchio tagliata a dadini

400 grammi di gambero rosa italiano oppure del pacifico

100 grammi di pomodoro secco tagliato a pezzetti

mezzo bicchiere di vino bianco

1 cipolla bianca piccola

1 ciuffo di prezzemolo

1 spicchio di aglio

2 foglie di basilico

sale e pepe nero

olio evo

500 grammi di brodo vegetale

burro

Preparazione

Per prima cosa tagliare il pomodoro secco a dadini e metterlo da parte, effettuare lo stesso procedimento con la mortadella e porre di lato. In un pentolino fare rosolare lo spicchio di aglio e aggiungere una parte del prezzemolo.

Appena l'aglio sarà imbiondito addizionare una parte del prezzemolo e i gamberetti puliti e sgusciati senza la testa. Cuocere i gamberi solo per qualche minuto e spegnere il fuoco , basterà una leggera scottata. In altro tegame aggiungere la cipolla mondata con un pò di olio evo e imbiondire leggermente assieme alla mortadella. Aggiungere il riso e lasciare tostare, versare il pomodoro secco, e il vino bianco. Appena il vino sarà sfumato passare ad altro step. Successivamente coprire con metà brodo e cuocere finche' il pomodoro non si sarà ammorbidito e riso non sarà a metà cottura. Inserire due foglie di basilico, prezzemolo e lasciare andare. A cottura quasi ultimata aggiungere i gamberi scottati e mantecare con una noce di burro. Servire ben caldo con una manciata di prezzemolo.