Il dessert di panna e caffè alla Siciliana è una fresca golosità di dolce al cucchiaio nata per caso. Sapete quando vi piombano in casa 20 amici in un caldissimo pomeriggio estivo e vi gridano tutti sorridenti: Sorpresa? Credetemi lo è davvero. Solo dopo 5 minuti però di solito entro in panico perchè in dispensa non ho nulla o quasi. E' davvero in quegli istanti di pura agitazione che le sinapsi aprono la strada alla pura creatività. L'ospitalità nella Trinacria è sacra. E così dopo avere offerto la solita tazza di caffè improvvisata in un primo istante: Ecco che arriva il lampo di genio.

Utilizzare il caffè in eccesso sembra quasi un omaggio allo spreco alimentare mondiale. Un pò di panna e cacao residuo e il gioco è fatto. Dio benedica sempre i veri amici e la felicità regalata dal loro essere. Durante il corso degli anni si passa a perfezionare l'idea di base rendendola quasi un obbligo all'accoglienza e si condivide con la famiglia. In realtà è davvero un ottimo dolce al cucchiaio da servire sia in estate che in inverno o dopo una cena leggera. Da servire assolutamente con un vino passito dolce di Pantelleria. Le note fruttate di fichi freschi e miele di questo elisir liquoroso mitigheranno il sapore forte del caffè apportando freschezza al palato. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti.

Qui di seguito andiamo a proporre una versione personalissima ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 8 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 5 minuti

500 grammi di panna già zuccherata da montare ( vegetale a piacere)

1 tazza di caffè fresco espresso da 150 grammi circa

12 biscottini alla mandorle Piparelli Siciliani tipo Cantucci

mezzo bicchiere di liquore Rum

Cacao amaro in polvere

Chicchi di caffè al cioccolato per decorazione

150 grammi di mandorle tritate già pelate

Acqua tiepida

Preparazione

Per prima cosa preparare il caffè espresso e farlo raffreddare a temperatura ambiente. In un mixer triturare grossolanamente i biscottini di mandorle avendo cura di lasciarli in pezzi grossolanamente vistosi.

Frullare nel mixer anche le mandorle tritate e tenerle da parte senza mischiarle ai biscotti. A parte montare la panna fredda presa direttamente dal frigo e aggiungere gradatamente il caffè sempre freddo. In un bicchiere versare il Rum allungato con tre cucchiai di acqua tiepida è versarvi i biscottini alle mandorle. Mescolare tutto assieme e adiagiare un cucchiaio di questo composto sul fondo di ogni tazza media magari trasparente tipo bicchiere e guarnire con un pò di panna montata al caffè. Versare nelle tazze la granella di mandorle tritate e un altro strato di panna montata al caffè per mezzo di una sac - a - poche. Decorare con il cacao amaro e i chicchi di caffè al cioccolato e servire ben freddo.