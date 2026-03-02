Il dessert di panna e caffè alla Siciliana è una fresca golosità di dolce al cucchiaio nata per caso. Sapete quando vi piombano in casa 20 amici in un caldissimo pomeriggio estivo e vi gridano tutti sorridenti: Sorpresa? Credetemi lo è davvero. Solo dopo 5 minuti però di solito entro in panico perchè in dispensa non ho nulla o quasi. E' davvero in quegli istanti di pura agitazione che le sinapsi aprono la strada alla pura creatività. L'ospitalità nella Trinacria è sacra. E così dopo avere offerto la solita tazza di caffè improvvisata in un primo istante: Ecco che arriva il lampo di genio.
Utilizzare il caffè in eccesso sembra quasi un omaggio allo spreco alimentare mondiale. Un pò di panna e cacao residuo e il gioco è fatto. Dio benedica sempre i veri amici e la felicità regalata dal loro essere. Durante il corso degli anni si passa a perfezionare l'idea di base rendendola quasi un obbligo all'accoglienza e si condivide con la famiglia. In realtà è davvero un ottimo dolce al cucchiaio da servire sia in estate che in inverno o dopo una cena leggera. Da servire assolutamente con un vino passito dolce di Pantelleria. Le note fruttate di fichi freschi e miele di questo elisir liquoroso mitigheranno il sapore forte del caffè apportando freschezza al palato. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti.
Qui di seguito andiamo a proporre una versione personalissima ma di sicuro effetto.
Ingredienti
Quantitativi per 8 persone
Tempo di preparazione 15 minuti
Tempo di cottura 5 minuti
- 500 grammi di panna già zuccherata da montare ( vegetale a piacere)
- 1 tazza di caffè fresco espresso da 150 grammi circa
- 12 biscottini alla mandorle Piparelli Siciliani tipo Cantucci
- mezzo bicchiere di liquore Rum
- Cacao amaro in polvere
- Chicchi di caffè al cioccolato per decorazione
- 150 grammi di mandorle tritate già pelate
- Acqua tiepida
Preparazione
Per prima cosa preparare il caffè espresso e farlo raffreddare a temperatura ambiente. In un mixer triturare grossolanamente i biscottini di mandorle avendo cura di lasciarli in pezzi grossolanamente vistosi.
Frullare nel mixer anche le mandorle tritate e tenerle da parte senza mischiarle ai biscotti. A parte montare la panna fredda presa direttamente dal frigo e aggiungere gradatamente il caffè sempre freddo. In un bicchiere versare il Rum allungato con tre cucchiai di acqua tiepida è versarvi i biscottini alle mandorle. Mescolare tutto assieme e adiagiare un cucchiaio di questo composto sul fondo di ogni tazza media magari trasparente tipo bicchiere e guarnire con un pò di panna montata al caffè. Versare nelle tazze la granella di mandorle tritate e un altro strato di panna montata al caffè per mezzo di una sac - a - poche. Decorare con il cacao amaro e i chicchi di caffè al cioccolato e servire ben freddo.