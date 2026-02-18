Le trofie carciofi , mascarpone e noci sono un primo piatto Siciliano sontuoso e armonioso. Si tratta di una ricetta presa direttamente dall'antico quaderno della mia famiglia. Una di quelle classiche leccornie tramandate di generazione in generazione, passando da madre in figlia con le appropriate aggiunzioni che non guastano mai. A mio parere le piccole varianti tra l'originale e il tocco di " Classe" diverso, amo chiamarlo in questo modo perchè mi ricorda l' arte gastronomica, la vera chicca di ogni passaggio, ciò rende le pietanze innovative .

Mia nonna è stata la pioniera dell'uso del carciofo rigorosamente viola, Ramacchese nei secondi piatti di carne, mentre la mia mamma lo preferiva fritto con la mollica e per contorno o solo come piatto unico. In fondo questa pianta meravigliosa appartenente alle "Asteraceae" come la lattuga ricca di proprietà benefiche sul fegato è estremamente coltivata nella mia terra e consumata in occasione delle feste comandate per eccellenza: Natale e Pasqua. Arrostiti alla brace, fritti o bolliti, il popolo siculo ama questa prelibatezza tanto da proporre interi pranzi a base di carciofi, ben 13 portate in alcuni casi. A Cerda, in provincia di Palermo ogni anno, in genere nel mese di Aprile ha seguito la sagra del carciofo in tutte le sue forme.

Addirittura i ritrovi più famosi delle località limitrofe propongono interi menù con questo meraviglioso prodotto della terra. Si tratta di primo facile da eseguire ma di sicuro effetto, ottimo da abbinare con un vino Vermentino, adatto a contrastare il retrogusto amarognolo di questo vegetale. Di questa leccornia ne esistono davvero pochissime varianti. Eccone una qui di seguito.

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

350 grammi di pasta qualità Trofie fresche e abbastanza collose

5 carciofi siciliani viola dalle foglie tenere

1 cipolla bianca

olio extravergine di oliva

250 grammi di formaggio mascarpone fresco

25 millilitri di latte

20 noci siciliani

maggiorana

sale e pepe nero

parmigiano grattugiato a piacere

Mezzo bicchiere di marsala ( vino liquoroso) Siciliano

Preparazione

Per prima cosa pulire i carciofi e privarli delle foglie esterne.

Tagliare la parte più tenera dei carciofi in piccolissimi pezzetti anche irregolari. In una padella capiente possibilmente tonda mettere a soffriggere la cipolla ben mondata. Appena soffritta aggiungere i carciofi fino farli appassire. Sfumare con il marsala e aggiustare di sale e pepe. Appena il carciofo sarà ben cucinato e avrà preso il colore leggermente brumato spegnere e lasciare insaporire. A parte, tritare le noci in un mixer fino a renderle quasi polvere. Aggiungere il mascarpone, la maggiorana e il latte e frullare assieme fino a formare una cremina soffice e vellutata. Aggiungere il parmigiano e amalgamare nuovamente. A parte cucinare la pasta e scolarla nella padella con i carciofi. Aggiungere la crema di formaggio e noci e spadellare la pasta per qualche minuto. Servire ben calda addizionando a piacere con poca acqua di cottura.