I Fusi di pollo alle fragole sono uno stupendo secondo piatto dedicato all'amore e una variante per una portata a tema. L'amore è un attimo nel destino dell'anima, ma vale la pena di essere vissuto al meglio, nutrendo il corpo. Questa è una ricetta semplice e gustosa a base di pollo e fragole. Una golosità sontuosa ma alla portata di tutte le tasche, concepita per i giovani innamorati non pretenziosi. In questa leccornia abbastanza leggera e rigorosamente di colore rosso, il gusto sposa la leggerezza e il sapore deciso della frutta e le spezie.

Una deliziosa pietanza che stimola eros e intelletto e che non appesantisce la linea, adatta in ogni circostanza anche per un pranzo domenicale in famiglia. Perfetta da abbinare ad un vino rosso siciliano come un Cerasuolo di Vittoria proveniente dalla Sicilia. Le note tanniche e fruttate di questo magico elisir smorzeranno la parte grassa del pollo esaltando la frutta e creando magiche armonie. Di questa leccornia ne esistono davvero pochissime varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazioni 15 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

8 fusi di pollo con la pelle

1 cipolla bianca

erba cipollina

250 grammi di fragole mature

maggiorana

vino bianco

brodo di verdure

olio extra vergine di oliva

colorante rosso

sale

pepe bianco oppure spumante italiano secco.

Preparazione

Per prima cosa lavare sotto abbondantissima acqua corrente i fusi di pollo, mantenendo la pelle e tenerli da parte.

In una padella piatta e capiente mettere a friggere leggermente la cipolla ben mondata assieme all'erba cipollina. Dopo qualche minuti circa 1 o forse 2 aggiungere i fusi di pollo ben asciugat e con la pelle. Fare rosolare il pollo da tutte le parti e aggiungere sale, e pepe. Sfumare bene il pollo con lo spumante e lasciare andare per qualche minuto. A parte tagliare in pezzettini le fragole e aggiungerle alla padella con aggiunta di una manciata di maggiorana secca e lasciare andare coprendo con un coperchio a misura di padella. Appena le fragole saranno un pò morbide aggiungere il brodo di verdure, cieca 250 grammi o più e coprire nuovamente con il copri tegame. Appena le fragole saranno davvero cotte e avranno preso il coloro brunito come la cipolla e il pollo togliere il coperchio e aggiungere a piacere il colorante rosso.

Il colorante non darà un sapore diverso alla pietanza ma ha uno scopo puramente decorativo e facoltativo. Può essere tolto per il pranzo della domenica. Lasciare restringere la salsa di fragole e cipolle e spegnere il fuoco. Impiattare il pollo non troppo caldo assicurandosi di aggiungere una buona dose di salsa alle fragole. Servire ai commensali.