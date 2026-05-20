Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop celebra un traguardo significativo: il suo ventesimo anniversario. Per l'occasione, è stata organizzata una speciale manifestazione che si terrà dal 22 al 24 maggio presso il suggestivo Complesso Monumentale della SS. Trinità di Vico Equense. L'evento, concepito per esaltare il profondo valore identitario di questo pregiato formaggio tipico campano, coinvolgerà attivamente un'ampia platea, includendo studenti, produttori, istituzioni, rinomati chef e cittadini, in tre giornate ricche di iniziative dedicate a memoria, gastronomia, formazione e intrattenimento.

Giosuè De Simone, presidente del Consorzio di Tutela, ha sottolineato l'importanza di questo momento: “Questo ventennale non è solo un momento di celebrazione, ma un'opportunità per rinnovare il nostro impegno nella tutela e valorizzazione di un prodotto che rappresenta in modo autentico la nostra identità”. A fargli eco, il direttore scientifico Vincenzo Peretti ha aggiunto che “L'importanza del Provolone del Monaco DOP non risiede solamente nella sua qualità, ma anche nella storia e nei valori che esso incarna. Durante questi tre giorni, speriamo di trasmettere passione e conoscenza alle nuove generazioni”.

Un programma ricco di eventi e degustazioni

La kermesse prenderà il via venerdì 22 maggio con una mattinata interamente dedicata ai giovani.

Alle ore 9:30, la Sala delle Colonne ospiterà presentazioni formative, seguite alle 11:30 da una caratteristica merenda contadina intitolata “Tradizione e Salute”, che si terrà nell’atrio della SS. Trinità.

La giornata di sabato 23 maggio sarà invece focalizzata su produttori e operatori del settore. Gli stand espositivi apriranno al pubblico dalle ore 18:00, offrendo un'occasione unica per scoprire e degustare il Provolone del Monaco Dop. Contemporaneamente, nella Sala delle Colonne si svolgerà un convegno tematico. La serata culminerà con un esclusivo show cooking, dalle 20:00 alle 23:00, curato dallo chef stellato Gennaro Esposito, che delizierà i presenti con le sue creazioni.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 24 maggio con un'intensa giornata finale.

Il pubblico potrà assistere a un concorso di cortometraggi dedicati al Provolone del Monaco, condotto dal noto Gino Rivieccio. L'apertura degli stand è prevista nuovamente dalle 18:00. Alle 20:30, nella Sala delle Colonne, si terrà la proiezione dei dieci cortometraggi finalisti e la presentazione del libro “La Moglie del Monaco”, opera di Vincenzo Peretti e Tonino Scala. La serata si concluderà con la premiazione dei cortometraggi e una vivace festa popolare, “Pizza a Vico”, che prenderà il via dalle 21:30, organizzata in collaborazione con i caseifici associati, promettendo un'esperienza gastronomica autentica e conviviale.

Il ruolo e la storia del Consorzio di Tutela

Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop, fondato nel 2006, svolge un ruolo fondamentale nel garantire la qualità e promuovere questo formaggio a pasta filata.

La sua produzione è strettamente legata all’area geografica dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina, e segue un rigoroso disciplinare che salvaguarda le tradizioni secolari e le peculiarità locali. Il percorso di valorizzazione e tutela ha portato al riconoscimento del Provolone del Monaco Dop come prodotto a Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel 2010, consolidandone l'identità e la reputazione sia a livello regionale che nazionale. Questo riconoscimento testimonia l'impegno costante del Consorzio nel preservare un'eccellenza che è simbolo di un intero territorio.