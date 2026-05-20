A Vico Equense, il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP celebra un traguardo significativo: i suoi vent'anni di attività. Dal 22 al 24 maggio 2026, il Complesso Monumentale della SS. Trinità ospiterà una ricca kermesse di tre giorni, un'iniziativa volta a valorizzare questo prodotto simbolo della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari, intrecciando memoria, cultura e identità territoriale.

L'evento, promosso dal Consorzio, è concepito per coinvolgere attivamente studenti, produttori, istituzioni, chef e cittadini in un racconto collettivo dedicato all'eccellenza del Provolone del Monaco DOP.

Il presidente del Consorzio, Giosuè De Simone, ha evidenziato la portata dell'anniversario: «Questo ventennale non è solo un momento di celebrazione, ma un'opportunità per rinnovare il nostro impegno nella tutela e valorizzazione di un prodotto che rappresenta in modo autentico la nostra identità».

Anche il direttore scientifico Vincenzo Peretti ha sottolineato l'importanza intrinseca del formaggio: «L'importanza del Provolone del Monaco DOP non risiede solamente nella sua qualità, ma anche nella storia e nei valori che esso incarna. Durante questi tre giorni, speriamo di trasmettere passione e conoscenza alle nuove generazioni».

Il programma del ventennale: tra giovani e sapori

La kermesse prenderà il via venerdì 22 maggio con una mattinata interamente dedicata ai giovani.

A partire dalle ore 9.30, nella Sala delle Colonne, verranno presentati i migliori articoli e le interviste realizzate dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Alle ore 11.30, nell’atrio della SS. Trinità, si terrà la tradizionale "Merenda Contadina – Tradizione e Salute", dove il Provolone del Monaco DOP sarà abbinato a olio e miele tipici della Penisola Sorrentina. L'iniziativa gode del prestigioso patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Vico Equense, e vede la collaborazione di diverse associazioni e aziende locali.

La giornata di sabato 23 maggio sarà focalizzata su produttori e operatori del settore. Dalle ore 18.00 apriranno al pubblico gli stand espositivi, offrendo un percorso tra le eccellenze del Provolone del Monaco DOP.

In contemporanea, nella Sala delle Colonne, avrà luogo il convegno celebrativo del ventesimo anniversario del Consorzio, arricchito dalla partecipazione dello chef stellato Gennaro Esposito, figura di spicco della gastronomia campana. Dalle ore 20.00 alle 23.00, l’atrio ospiterà un esclusivo show cooking dello stesso chef, un'opportunità per assistere all'incontro tra alta gastronomia e la ricchezza della tradizione casearia locale.

Gran finale con arte e gastronomia

La manifestazione si concluderà in grande stile domenica 24 maggio con una serata dedicata all'arte e alla cultura. Il pubblico potrà assistere al concorso per cortometraggi ispirati al mondo del Provolone del Monaco, con la conduzione affidata all’attore e presentatore Gino Rivieccio.

Dalle ore 18.00, gli stand espositivi riapriranno le loro porte e, nella Sala delle Colonne, saranno proiettati i dieci cortometraggi finalisti. Alle ore 20.30, è prevista la presentazione del libro «La Moglie del Monaco», scritto da Vincenzo Peretti e Tonino Scala, un ulteriore approfondimento sulle storie legate al Provolone. Seguirà la tanto attesa premiazione dei cortometraggi. La serata culminerà, a partire dalle ore 21.30, con la grande festa popolare «Pizza a Vico», un evento che unirà il Provolone del Monaco DOP alla rinomata tradizione della pizza, in collaborazione con i caseifici associati al Consorzio, promettendo un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, fondato nel 2006, continua a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e protezione di questo formaggio, riconosciuto come prodotto DOP e autentico simbolo della tradizione casearia campana, un patrimonio da salvaguardare e tramandare.