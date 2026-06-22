L'Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn) ha concluso con esito positivo la sua missione in Brasile, come comunicato il 22 giugno 2026. L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva di operatori del settore, rappresentanti istituzionali e numerosi appassionati della tradizione gastronomica partenopea.

Durante la missione, l'Avpn si è dedicata alla promozione della pizza napoletana autentica attraverso una serie di eventi mirati, incontri professionali e attività di formazione, coinvolgendo un vasto numero di professionisti e aziende locali.

L'obiettivo primario era rafforzare la presenza della vera pizza napoletana sul mercato brasiliano e consolidare i rapporti con le realtà imprenditoriali del Paese sudamericano.

La missione in Brasile: un successo per la tradizione

La missione ha offerto un programma ricco e variegato, includendo workshop pratici, degustazioni guidate e momenti di confronto costruttivo tra pizzaioli italiani e brasiliani. Sono stati illustrati e celebrati i valori intrinseci della tradizione napoletana e le caratteristiche distintive che definiscono la vera pizza napoletana, quali l'accurata lavorazione dell'impasto e l'essenziale cottura nel forno a legna. L'Associazione ha posto l'accento sull'importanza cruciale della formazione professionale per garantire il mantenimento di standard qualitativi elevati a livello globale.

Il bilancio della missione è stato definito "estremamente positivo", sottolineando come l'iniziativa abbia permesso di creare nuove sinergie con operatori e istituzioni locali. Questa attività si inserisce pienamente nel percorso di internazionalizzazione dell'Avpn, che da anni si impegna nella tutela e nella diffusione della pizza napoletana in tutto il mondo.

L'Associazione Verace Pizza Napoletana: custode di un patrimonio

L'Associazione Verace Pizza Napoletana è un'organizzazione fondata a Napoli nel 1984 con la specifica missione di proteggere e valorizzare la vera pizza napoletana, nel pieno rispetto delle sue regole tradizionali. L'Avpn svolge un ruolo fondamentale certificando le pizzerie che aderiscono al disciplinare ufficiale e organizzando costantemente attività di formazione e promozione a livello internazionale.

Operando attivamente in diversi Paesi, l'Associazione rappresenta un punto di riferimento autorevole per la tutela della qualità e dell'autenticità della pizza napoletana, universalmente riconosciuta come un prezioso patrimonio culturale e gastronomico. Attraverso iniziative strategiche come la recente missione in Brasile, l'Avpn continua a sostenere con determinazione la diffusione della tradizione partenopea nel mondo, assicurandone la perpetuazione e l'apprezzamento globale.