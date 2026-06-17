Il " Rustico inusuale" è una torta salata diversa, si tratta di una golosità presa dalla tradizione italiana ma arricchita. La torta con il fegatini di pollo e salsa è una "Quiche" dalle origini assai antiche. Sin dai tempi dei romani, l'uso dei fegatini di pollo nella gastronomia era nota anche presso la plebe. Lauti banchetti con matrone e patrizi venivano a preparati con le interiora di pollo, di pesce e di mucca. Dei volatili non si buttava nulla nemmeno i zampetti distribuiti come cibo agli schiavi. Essi le bollivano ricavando minestre di verdure profumate.

Con i fegatini e i cuori di gallina i Blasonati Siciliani offrivano torte dolci e salate, tramandate oralmente dai Monsù personali e con la pasta frolla. In questo caso, guidata dal caso e dalla carenza di ingredienti in casa ho voluto riproporre una ricetta conosciuta ma con un tocco personalissimo con la pasta brisè. Ottima da abbinare ad un vino rosso siciliano e corposo come il Cerasuolo di Vittoria . Le note tanniche robuste di questo magico elisir mitigheranno il gusto delle frattaglie apportando freschezza al palato. E allora cosa aspettate? Buon appetito.

Ingredienti

Quantitativi per 6 - 8 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 20 minuti circa

800 grammi di interiora di pollo, fegato e cuore

2 confezioni di pasta Brisè o sfoglia da 250 grammi tonda già preconfezionata oppure fatta in casa

600 grammi salsa di pomodoro

100 grammi di pistacchio tritato grossolanamente

150 grammi mozzarella di bufala

prezzemolo fresco

olio evo

6 cipolle bianche

mezzo bicchiere di vino bianco oppure Vino liquoroso Marsala

sale

peperoncino

50 grammi pecorino sardo

basilico

un pizzico di zucchero facoltativo se la salsa di pomodoro è comprata conservata in scatola

Preparazione

Per prima cosa pulire e mondare le cipolle.

Fare rosolare nell'olio di oliva con il prezzemolo a fiamma moderata. Appena saranno leggermente dorate aggiungere i fegatini e i cuori di pollo tagliati finemente , poco prezzemolo. Lasciare rosolare tutto ben bene. Poi aggiungere il peperoncino e il sale. Appena le interiora di pollo saranno ben scure e sembreranno cotte sfumare con il vino e abbassare la fiamma leggermente e continuare a cucinare. Appena il vino o il marsala saranno evaporati addizionare la passata di pomodoro, aggiustare di sale e pepe e aggiungere qualche foglia di basilico. Lasciare andare il sugo e restringerlo leggermente. Spegnere il fuoco e addizionare il pistacchio tritato e lasciare raffreddare. Aggiungere al composto freddo la mozzarella, il pecorino sardo, e un altro po' di prezzemolo.Preparare la sfoglia.

Preriscaldare il forno alla temperatura di 180 grammi in modalità ventilata. Adaggiare il primo disco di pasta sfoglia oppure Brisè su una tiella tonda foderata di carta forno. Aggiungere il composto chiudere con altro lembo di pasta. Spennellare la parte superiore della torta con olio di oliva e passare in forno per circa 20 minuti. Sfornare il rustico lasciarlo riposare 5 minuti e servire con la mozzarella filante.