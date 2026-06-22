La tisana " Primavera" è un ottimo rimedio antico per aiutare il corpo umano a depurarsi e a irrobustirsi. Questo infuso di origine antica contiene una particolare erba : Asperula odorosa. Le foglie di questa erba " medica" in crescita solo nei sottoboschi di faggio conosciuta tra i romani e i nobili ha proprietà calmanti, digestive e depurative. In passato era un rimedio naturale per favorire il rilassamento e migliorare la funzionalità epatica e renale. Nel XVIII secolo anche il Re della Polonia Stanislao Leczinski sorseggiava ogni mattina una bevanda a base di asperula affermando di godere di ottima salute e robustezza grazie a questa meravigliosa abitudine.

I nobili Siciliani trangugiavano rimedi quotidiani di erbe officinali per migliorare il proprio aspetto e odore. Ancora oggi in Alsazia, Belgio e Germania la pianta intera macerata fornisce un vino pregiato lavorato nel mese di maggio noto per le doti digestive e toniche. Questo magico miscuglio di erbe è attualmente venduto nel monastero di Camaldoli. I benefici effetti di ogni trattamento con le erbe si deve nel tempo, per cui sarebbe bene assumere la tisana all'occorrenza senza zucchero oppure con del miele naturale. Allora perchè non tentare? Buona cura di bellezza.

Ingredienti

Quantitativi per circa 6 tazze di tisana

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

15 grammi di foglie di carciofo triturate

10 grammi di fiori di sambuco triturate

10 grammi di radice di rabarbaro in polvere

10 grammi di fiori di Karkadè

10 grammi di foglie di asperula odorosa triturate

10 grammi di fiori di elicriso

10 grammi di foglie di rosmarino

10 grammi di radice di cicoria

10 grammi di foglie di menta piperita

10 grammi di pianta fumaria

10 grammi di radice di liquirizia

10 grammi di scorze di arancio dolce

Preparazione

Per prima cosa assicurarsi di pulire accuratamente le erbe fresche se appena raccolte.

La maggior parte di queste possono essere reperite già tritate oppure in versione essiccata in pacchi da qualsiasi rivenditore erborista riconosciuto. Per ottenere la miscela già fatta potete chiedere al vostro commerciante di fiducia egli stesso può miscelarvi le erbe stesse oppure quelle che serviranno per altri "rimedi " casalinghi . Portare ad ebollizione l'acqua per ogni tazza da servire. Versare all'interno di ogni tazza un cucchiaino di miscela e coprire la tazza stessa per evitare la dispersione delle sostanze aromatiche più volatili. Lasciare in infusione e per circa 15 minuti. Filtrare bene e dolcificare solo con miele a piacere.

Consigli

Le tisane rappresentano un momento di condivisione e anti stress, non vanno edulcorate con dolcificanti chimici o aspartame perchè si vanificherebbe il valore salutare delle erbe stesse. E' bene non esagerare dal consumo di una tazza al giorno per non avere effetti collaterali indesiderati dall'eccesso.