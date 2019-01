Annuncio

Non è mai facile per dei fan scegliere le canzoni preferite della propria band: a questa domanda però hanno risposto i lettori del magazine musicale Metal Hammer, i quali hanno votato la propria canzone preferita dei Metallica: la vincitrice risulta Master of Puppets, contenuta nell'omonimo album del 1986.

Il sondaggio

Il sondaggio [VIDEO]ha visto la partecipazione di poco meno di 36.000 votanti: i lettori potevano scegliere tra gli oltre 150 brani all'interno della discografia dei Metallica: la vincitrice, Master Of Puppets, ha conquistato il primo posto di questa speciale classifica con quasi il 10% dei voti.

A seguire troviamo un altro singolo epocale, One, contenuto nell'album Justice For All, mentre al terzo posto si piazza Fade to Black, contenuta nel loro secondo album Ride The Lightning, pubblicato nel 1984.

Qui sotto sono riportate tutte quante le prime 50 posizioni:

1) Master Of Puppets

2) One

3) Fade To Black

4) For Whom The Bell Tolls

5) Creeping Death

6) Orion

7) Blackened

8) Welcome Home (Sanitarium)

9) Battery

10) Enter Sandman

11) Nothing Else Matters

12) Seek & Destroy

13) The Unforgiven

14) Ride The Lightning

15) The Four Horsemen

16) Sad But True

17) …And Justice For All

18) Disposable Heroes

19) Wherever I May Roam

20) Harvester Of Sorrow

21) Whiplash

22) Damage, Inc.

23) Dyers Eve

24) The Call Of Ktulu

25) Fight Fire With Fire

26) Whiskey In The Jar

27) The Unforgiven II

28) To Live Is To Die

29) Leper Messiah

30) Spit Out The Bone

31) The Day That Never Comes

32) The Frayed Ends Of Sanity

33) The Shortest Straw

34) Until It Sleeps

35) Fuel

36) Hit The Lights

37) The Thing That Should Not Be

38) Turn The Page

39) Motorbreath

40) The Memory Remains

41) My Friend Of Misery

42) Am I Evil?

43) Bleeding Me

44) The Unforgiven III

45) Moth Into Flame

46) Trapped Under Ice

47) All Nightmare Long

48) St. Anger

49) Metal Militia

50) Of Wolf And Man

Il tour dei Metallica

La band statunitense, che la scorsa sera si è esibita dal vivo in occasione del concerto tributo [VIDEO]a Chris Cornell, sarà impegnata in tour negli Usa fino alla metà di marzo: a partire dal mese di maggio inizierà invece il tour europeo, con il primo show che si terrà il 1° maggio a Lisbona.

Suoneranno poi nelle principali città europee, e saranno attesi anche in Italia con un concerto che si terrà il prossimo 8 maggio a Milano, all'Ippodromo Snai San Siro. In estate rimarranno sempre nel Vecchio Continente: saranno infatti impegnati sempre per il loro WordWired Tour fino alla fine dell'estate, con l'ultima data che finora resta quella del 25 agosto in Germania, a Mannheim.