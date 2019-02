Annuncio

Il primo cinecomic della Marvel con protagonista una supereroina arriverà nei Cinema italiani il 6 marzo. Captain Marvel è il ventunesimo film ambientato nel Marvel Cinematic Universe, scritto e diretto dai registi e sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck. La protagonista della pellicola, ambientata nel 1995, è Carol Danvers, un'ex-pilota di caccia della U.S. Air Force. Il DNA della donna, in seguito ad un incidente, si fonde con quello alieno di un Kree conferendole la capacità di volare, una forza sovraumana e la proiezione energetica. Questo farà di lei l'eroina più potente della galassia. Il film ci mostra la trasformazione e il percorso fatto da Carol per diventare Captain Marvel, proprio mentre la Terra si trova al centro di una guerra intergalattica tra due razze aliene.

Dopo la proiezione del film in anteprima per la stampa, avvenuta il 19 febbraio, sono state confermate, in apertura, un omaggio toccante a Stan Lee, il 'padre' dei fumetti Marvel morto lo scorso novembre, e le due scene post-credits, una poco dopo l'inizio dei titoli di coda e un'altra alla fine dei credits. Ieri è stata diffusa online la descrizione delle due scene, una di queste con Captain America e Vedova Nera.

Captain Marvel e le scene post-credits: confermato il legame con Avengers-Endgame

Come già più volte affermato, Captain Marvel è considerata, a livello fumettistico, la supereroina più potente della galassia, il che ci fa capire perché Nick Fury abbia inviato proprio a lei una richiesta d'aiuto, prima di dissolversi nel nulla in seguito allo schiocco di Thanos.

Dagli spoiler in rete conosciamo il contenuto delle scene post-credits di Captain Marvel e sappiamo che l'ultima si legherà ad Avengers-Endgame, che il 24 aprile approderà nei cinema italiani e concluderà la cosiddetta 'Fase Tre' dell'MCU. Nella prima scena, dopo gli iniziali titoli di coda, vedremo il gatto Goose che miagola davanti al Tesseract. La seconda, alla fine dei credits, è la più importante, perché è l'anello di congiunzione con il quarto capitolo degli Avengers. Vedremo Captain America e Vedova Nera con il cercapersone di Fury. I due cercheranno di capire cosa possano ricavare da quel device mentre entrerà in scena Carol Danvers, chiedendo dove si trovi Fury.

Il film uscirà nei cinema italiani il 6 marzo

Captain Marvel è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures.

Carol Danvers è interpretata dall'attrice premio Oscar Brie Larson. Il cinecomic uscirà nei cinema italiani il 6 marzo e si preannuncia già un successo da record, considerato che le prevendite hanno già superato il primato di Wonder Woman e Aquaman.