Intervistato da STLtoday, Richard Fortus, attuale chitarrista dei Guns N' Roses, ha confermato che la band registrerà forse un nuovo album non appena Slash terminerà il suo tour da solista insieme a Myles Kennedy e i Conspirators, che si concluderà nel mese di agosto.

L'intervista

Richard Fortus, chitarrista dei Guns N' Roses, conferma la notizia relativa al possibile nuovo album della band statunitense: ci dovrebbe essere, ma bisognerà aspettare che Slash termini i suoi impegni come solista. Queste le sue parole a STLtoday: "Slash è in tour adesso. Una volta che sarà tornato, faremo altre registrazioni e speriamo di ottenere presto un album. E poi torneremo a fare un tour". Nel frattempo il musicista sta lavorando ad altri suoi progetti, come la produzione del prossimo album dei Psychedelic Furs, e sta anche registrando un album con l'artista di musica elettronica BT.

Richard Fortus è diventato membro dei Guns N' Roses nel 2001 per prendere parte al tour della band: ha lavorato alla realizzazione dell'ultimo album in studio, Chinese Democracy, con relativo tour. Ha collaborato con moltissimi artisti pop e rock come Enrique Iglesias, Rihanna, Thin Lizzy, lavorando anche nel cinema e nel teatro.

Ha fondato anche un gruppo hard rock, i The Dead Daisies, ed ha suonato in tour con moltissimi grandi artisti, come Aerosmith e Kiss: con la reunion dei Guns N' Roses del 2016 ha abbandonato questo progetto per intraprendere il nuovo e intenso tour con la band californiana.

Il nuovo album dei Guns N' Roses

Bisognerà aspettare quindi che termini il tour mondiale di Slash, attualmente in corso, che si concluderà a metà agosto, per vedere forse la band di nuovo al lavoro su nuovo materiale.

Se andiamo indietro nel tempo a vedere gli ultimi lavori in studio (di inediti) dei Guns prima del loro ritorno insieme, dobbiamo tornare indietro al doppio album Use Your Illusion I e II, pubblicato nel 1991, e all'album di cover del 1993 The Spaghetti Incident.

Negli anni a venire, dopo l'uscita di Slash e degli altri membri della band, Axl Rose, [VIDEO] che è rimasto l'unico a portare avanti il nome della band con altri musicisti nuovi, ha pubblicato Chinese Democracy 11 anni fa, nel 2008. Sono molti anni quindi che i Guns N' Roses non pubblicano nuovo materiale in studio. E la formazione che darà vita al nuovo album probabilmente sarà probabilmente la stessa che ha preso parte al lungo tour Not in this lifetime, con Richard Fortus e Slash alle chitarre, Axl Rose al pianoforte e alla voce, Duff McKagan al basso, Frank Ferrer alla batteria e il tastierista Dizzy Reed (che nel gruppo è entrato senza uscire in occasione di Use your illusion) e la seconda tastierista Melissa Reese.