Il Cinema indipendente ha trovato nuova creatività grazie ad internet dove il pubblico cerca film e video originali e nuovi rispetto ai canali tradizionali. Un esempio di questo sono le produzioni, in forma di cortometraggi di fantascienza, del regista Andrea Ricca, che spaziano dallo sci-fi all'horror al fantasy abbinando attori ripresi dal vero con effetti speciali creati al computer.

"The Ouija Board Secret" è il nuovo cortometraggio paranormale horror del regista salernitano i cui lavori hanno ottenuto successo internazionale con oltre 35 milioni di spettatori on-line. La storia racconta di un uomo che cerca di contattare nell'aldilà la moglie da lui assassinata, per chiederne il perdono. Subirà invece una tremenda punizione.

La tavola ouija è un piccolo strumento usato per le comunicazioni medianiche

Ideato nella metà del XIX secolo si tratta di una tavola utilizzata per le sedute spiritiche con lo scopo di interagire con gli spiriti: gli utilizzatori pongono delle domande ad imprecisate entità sovrannaturali (fantasmi, demoni ecc.) e cercano delle risposte ai problemi della vita terrena.

Il cortometraggio, con effetti speciali in computer grafica 3D, può essere visto gratuitamente sul sito dell'autore che è uno dei rappresentanti italiani del cinema indipendente internazionale con recensioni da tutto il mondo.

I suoi shortfilm, pellicole brevi ma di grande impatto hanno conquistato gli spettatori di internet dando la possibilità a giovani attori di muovere i primi passi nel cinema.

Ricca, che ha iniziato nel 1998, ha visto arrivare i grandi numeri che lo stanno portando a farsi conoscere sempre di più.

Seguendo la filosofia di Andrea Ricca per il ritorno dei film di genere in Italia, il corto segna il raggiungimento della pietra miliare dei 35 milioni di visualizzazioni complessive e dei cinquantamila iscritti sul canale YouTube grazie anche agli effetti speciali in computer grafica rivestono un ruolo importante nei suoi film.

“Lavorare al progetto è stata un’esperienza stimolante. Ho provato a perdermi - dichiara il regista - in questo mondo fantastico ma forse possibile. Ma la soddisfazione più grande sono state le numerose recensioni internazionali."

I cortometraggi di Andrea Ricca sono stati citati in due tesi di laurea sul cinema: "Il Cinema Italiano di Fantascienza" - Relatore Prof.

Roy Menarini ed "Il cinema progettato per il Web" - Prof. Gian Battista Canova.