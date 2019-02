Annuncio

Annuncio

Due giorni fa Noisey ha pubblicato un resoconto del recente live di Vegas Jones al Fabrique di Milano, arricchito da un'intervista all'artista, che nel backstage del concerto ha svelato alcune curiosità sull'ultima, a dir poco fortunata, fase della sua carriera. Durante la chiacchierata il rapper é stato interpellato relativamente al significato di una rima di un suo brano, che in molti non avevano ancora colto, ovvero: "Un ragazzo sentendo 'Trankilo', si é alzato dal letto / Sono riuscito a salvare qualcuno, mentre cerco di salvare me stesso".

La frase é contenuta nella traccia '1000 domande', presente nella riedizione del suo ultimo album 'Bellaria', intitolata 'Bellaria Gran Turismo', pubblicata il 23 novembre 2018.

Annuncio

Vegas Jones: 'Tutto vero, l'ho visto con i miei occhi'

Vegas Jones ha spiegato a chiare lettere che il racconto presente nel brano deve essere preso alla lettera, si tratterebbe infatti di una storia vera, relativa all'esperienza di un ragazzo in cura da un anno in un centro di Monza, queste le parole dell'artista:

"È tutto vero. A Monza c'è un istituto dove si trovano molti ragazzi in riabilitazione, o malati di leucemia. Sono venuto a sapere che tra questi c'erano dei miei ascoltatori. [..] Un ragazzo che era lì in cura da un anno ha sentito 'Trankilo' (uno dei più popolari brani di Vegas Jones, realizzato con Nitro Wilson, ndr) e io sono andato a trovarlo. Dopo sette giorni era fuori, guarito. Quella roba lì l'ho vista con i miei occhi".

Annuncio

I migliori video del giorno

Il trionfo al Fabrique di Milano, i ringraziamenti del Comune di Cinisello Balsamo

La serata é stata un vero e proprio successo. A decretarlo, oltre ai tremila presenti, i numerosi resoconti dell'evento che in questi giorni stanno comparendo on line, ma anche e sopratutto il fatto che alla fine dell'evento sia salita sul palco Maria Gabriella Fumagalli, assessore alle politiche educative, formazione e lavoro del Comune di Cinisello Balsamo, la località, facente parte della città metropolitana di Milano, in cui Vegas Jones é cresciuto ed ha iniziato ad avvicinarsi alla musica, mantenendo sempre un forte legame. Non a caso uno dei suoi lavori più importanti si intitola proprio 'Chic Nisello'.

Annuncio

Alla fine del concerto é andato in scena un reciproco attestato di stima tra il Comune di Cinisello e Vegas Jones. Quest'ultimo ha infatti deciso di donare il disco d'oro, ottenuto per il suo ultimo album 'Bellaria', alla città. L'assessore Fumagalli, sul palco del Fabrique, ha ringraziato l'artista, lodandone il lavoro e sottolineando come il suo percorso, ma anche e soprattutto il suo costante impegno, possa essere d'esempio per i giovani.