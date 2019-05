Gemitaiz, Sfera Ebbasta, Don Joe, Charlie Charles, Izi, Clementino, Ensi, Massimo Pericolo, Nerone, Rkomi, Mistaman, sono solo alcuni tra i tanti attori di primo piano del Rap game che tra ieri ed oggi hanno voluto rendere omaggio a Marracash, con un commento sotto il suo ultimo post.

Ironia della sorte il post del "King Del Rap", capace di totalizzare oltre 150mila like in meno di 24 ore, aveva come argomento principale proprio i social, o meglio, il fatto che i social non possano e non debbano essere considerati sostituti della vita vera.

'La cosa più punk che abbia mai fatto'

"Ho pian piano smesso di postare cose sui social, dato che non avevo nulla di bello da condividere, mi illudevo che scomparire dal web mi avrebbe fatto sparire pure dal mondo", ha dichiarato Marracash, che si è messo letteralmente a nudo, come raramente lo so era visto sui social.

Fabio Rizzo, in arte Marracash.

Ben altro discorso va fatto per le produzioni artistiche del rapper milanese nato in Sicilia, i testi delle sue canzoni denotano infatti molto spesso una grandissima capacità di introspezione ed auto-analisi nell'arco di tutta la sua fortunatissima carriera.

"Mi sento fiero di essere sparito - ha aggiunto Marracash - è stata la cosa più punk che abbia mai fatto.

Il calo dei followers su Instagram e il nuovo album

Il rapper ha poi ammesso di aver constatato come il numero dei suoi followers su Instagram stia calando vertiginosamente, un dato in totale controtendenza con quello della maggior parte dei colleghi, le cui pagine sono quasi tutte in continua e costante crescita, calo dovuto con ogni probabilità dovuto proprio alla sempre più scarsa frequenza di pubblicazione dell'artista.

Ma ci sono anche delle buone notizie per i fan di Marracash, che ha preferito riservarle alle ultime righe del post.

Nella parte finale del suo comunicato il rapper della Barona ha infatti parlato del suo prossimo album, spiegando come Business Class, uno dei suoi ultimi brani, molto introspettivo e a dir poco disincantato, realizzato assieme al giovane Rkomi e recentemente certificato disco d'oro dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), possa essere considerato a pieno titolo come una buona anticipazione di quelli che saranno i contenuti del suo prossimo attesissimo progetto discografico, un album ancora in fase di lavorazione, fin ad ora rimasto sostanzialmente nel mistero.

Il primo libro di Marracash

Il nuovo disco non è però l'unico progetto in cantiere per Marracash, che ha dichiarato di essersi impegnato negli ultimi tempi nella stesura di un libro, descrivendo poi il suo futuro debutto letterario come "Qualcosa che sognavo di fare da sempre".

"Ciò che trascuri diventi di altri" ha concluso l'artista, facendo riferimento proprio all'ultima barra della sua strofa nel sopracitato brano 'Business Class', aggiungendo poi: "Ho trascurato voi, ho trascurato me, quindi in questo momento non so se siete più miei, ma lo sapremo a breve.

Io però so di essere più mio che mai".