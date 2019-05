Era il 1979 quando usciva il brano intitolato "Je so' pazzo", cantato e scritto dall'indimenticabile Pino Daniele che, nel corso di tutta la sua carriera, ha sempre dimostrato di essere un passo in avanti rispetto ai tempi. Si tratta di una canzone tra le più apprezzate, densa di significato che racconta delle tematiche molto importanti sebbene sia difficile fare una scelta tra i brani dell'artista partenopeo.

"Je so' pazzo" è tratto dall'album intitolato "pino daniele" e fu pubblicato nel maggio del 1979 con il brano "Putesse essere allero" sul lato B del 45 giri. La popolarità per "Je so' pazzo" arriva grazie alla partecipazione al Festivalbar, che gli consente la definitiva consacrazione. Questa canzone gettò le basi per dare vita a un nuovo genere musicale definito da Pino Daniele come "Taramblù", e con tale termine intendeva la commistione tra tarantella, blues e rumba.

Pino Daniele, il brano 'Je so' pazzo' compie 40 anni - foto di centopercentofitness.it

Il cantante, nello scrivere questo brano, si è ispirato all'ultimo discorso pubblico di Masaniello, fattosi portavoce della rivolta del popolo napoletano nel Seicento.

La capacità di essere sempre un passo in avanti rispetto ai tempi

Pino Daniele ha raccontato le inquietudini di una generazione che affronta dei tempi difficili e, in quest'esperimento musicale, il cantante si trasforma in un nuovo Masaniello, che diventa l'io narrante della canzone.

Inoltre viene posta l'attenzione intorno alla voglia di protestare e far sentire la propria voce senza aver bisogno dei soliti giri di parole. Questo nuovo Masaniello si definisce "un insano di mente" a differenza del capopopolo napoletano, giustiziato dai dominatori spagnoli. Questo testo è stato fondamentale per Daniele, che si è richiamato al blues attraverso elementi musicali evidenti.

L'omaggio de La vita in diretta

Il programma di Rai Uno La vita in diretta, condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, ha reso omaggio ai quarant'anni di "Je so' pazzo".

Nel corso dell'appuntamento andato in onda martedì 14 maggio è intervenuto Nello Daniele, fratello di Pino, che ha avuto modo di parlare della carriera dell'artista scomparso il 4 gennaio del 2015. Nello Daniele ha sottolineato quanto siano sempre attuali i brani scritti da Pino e, nel corso della puntata, ha cantato uno dei brani del fratello. Gli ospiti della puntata hanno rivelato di preferire un brano in particolare di Pino Daniele e il fratello dell'artista ha fatto notare il legame con una canzone di rilievo e molto profonda.

Si tratta di "Je sto vicino a te", che Pino e Nello hanno avuto modo di cantare in duetto.