Quella che arriva da Brindisi è una storia che vale la pena davvero di raccontare, e riguarda un 20enne del posto, classe 1998, Alessio Zonno, che si è diplomato da poco alla scuola internazionale di fumetti "Comics" di Torino, dopo aver frequentato nella sua città il "Liceo Artistico Edgardo Simone". Zonno ha da poco pubblicato infatti una sua opera, dal titolo "Parkour, nel borgo del mistero", un fumetto che è dedicato sia alla disciplina in questione ma anche ad una cittadina in particolare, ovvero Rosazza, che si trova in provincia di Biella.

Il mistero di Rosazza

La cittadina è famosa in tutta Italia in quanto sarebbe uno dei luoghi più misteriosi d'Italia. Dalla nota rivista del mistero, Fenix, la stessa è stata definita una specie di Rennes - les- Château italiana (paesino sui Pirenei noto per alcune storie sul Santo Graal). Secondo gli esoteristi e gli appassionati dell'occulto a Rosazza ci sarebbero moltissimi simboli massonici, a partire dallo stesso castello, che sarebbe stato voluto da Federico Rosazza, Senatore del regno e già membro della Giovine Italia mazziniana.

Proprio alla fine dello scorso anno Zonno partecipa ad un concorso indetto dalla stessa cittadina mirato a promuovere le bellezze e i misteri di questa cittadina biellese. Detto fatto Alessio si è messo al lavoro, e ha realizzato un'opera davvero innovativa, che unisce la storia del paese a quella del parkour, una disciplina che sta prendendo sempre più piede nei giovani. Essa stessa per molti è una vera e propria filosofia di vita. Il lavoro del 20enne è piaciuto molto agli addetti ai lavori, e sta ottenendo un buon successo di pubblico e critica: a colpire gli esperti del settore è il deciso tratto da fumettista professionista che Zonno mette nelle sue opere.

Un'opera dirompente

Attualmente dell'opera sono state stampate circa 10.000 copie, le quali sono state distribuite in tutte le scuole medie e superiori del Piemonte. Il fumetto sta riscuotendo abbastanza successo soprattutto tra i giovani, molti dei quali praticano, o hanno praticato almeno una volta il parkour. Alessio si è piazzato primo su ben 160 proposte che sono giunte al concorso. Una bellissima soddisfazione per il ragazzo, che è giudicato da tutto come un "talento mostruoso", almeno così riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Report.

Sicuramente sentiremo parlare di lui in un futuro prossimo. La presentazione ufficiale dell'opera si è tenuta presso il "Circolo dei lettori" sito nella stessa Torino. Dalla scuola della "Comics" sono usciti alcuni tra i più grandi artisti del mondo del fumetto, come ad esempio Simone Di Meo della Marvel.