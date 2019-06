Si sta per alzare il sipario sull'evento "Scalea in piazza". La manifestazione, organizzata e promossa dall'associazione Smuovimondo, allieterà coloro i quali vorranno scoprire le bellezze del borgo dell'Alto Tirreno Cosentino in Calabria. L'evento, che nelle passate edizioni ha riscosso un grande gradimento del pubblico, è arrivato alla sua quinta edizione e si svolgerà nelle serate del 28, 29 e 30 giugno. Si prevede una numerosa cornice di pubblico che avrà, vista l'anima itinerante della manifestazione, la possibilità di scoprire alcuni tra i luoghi più suggestivi della cittadina.

Pubblicità

Pubblicità

A chi non piacciono gli artisti di strada?

Per grandi o piccini è quasi impossibile non farsi stupire o non farsi strappare un sorriso dagli artisti di strada, incredibili professionisti nei loro ambiti.

Musica, improvvisazione teatrale, acrobati, giocolieri, evoluzioni con il fuoco, trampoli, i giochi di una volta, tutto questo e non solo è l'evento "Scalea in piazza". Un'esplosione di colore e di energia per i tanti che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Calabria in questi ultimi giorni del mese di giugno.

Pubblicità

Il programma dell'evento

Per chi si trova in vacanza nell'Alto Tirreno Cosentino è tempo di appuntare date e orari. Si parte questo venerdì 28 giugno alle ore 21:30 in Piazza Saverio Ordine con l'evento di apertura, vale a dire il Gran Galà di presentazione in cui sarà possibile scoprire tutti gli artisti che saranno coinvolti nell'evento. Una vera e propria anteprima di quanto accadrà poi al sabato ed alla domenica, i giorni clou della manifestazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Calabria

Mentre ad animare le vie del centro (Piazza Caloprese, Via Michele Bianchi, Via Lido, Piazza Maggiore De Palma e Piazza Saverio Ordine) nella serata di sabato 29 e della domenica 30 giugno troveremo i Takabum che partiranno da Piazza Caloprese con il loro "caos organizzato". Trombe, tamburi e voglia di divertire, stupire, divertire e stare insieme. Una versione moderna della "banda" cantata da Mina. Ad allietare il resto della serata sino alle ore 24 ci saranno le evoluzioni circensi di Sblattero, l'improvvisazione teatrale dei simpaticissimi Appiccicaticci, il talento poliedrico di Mr Copini, le scintillanti evoluzioni con il fuoco dei Lumino (Kiwamu Miyakubo e Yanika Beliza), lo show e lo humor di Mike Rollins, i Pyrovaghi, le splendide coreografie che rapiranno gli sguardi dei bambini dei Piccolo Nuovo Teatro ed il viaggio fantastico di Pindarico.

Mare, sole, un apprezzabile centro storico, ed il talento dei tanti artisti di strada coinvolti nell'evento. Occorre altro per vivere qualche ora in spensieratezza ed allegria?