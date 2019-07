Billie Eilish è sicuramente l'artista più amata dalla nuova generazione. A soli 17 anni, Billie Eilish ha già all'attivo un EP, "Don't Smile at Me", e un disco d'esordio, "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", che in soli 3 mesi dal suo rilascio ha già venduto oltre 2,4 milioni di copie equivalenti (fisiche + downloads e streaming) e la sua "Bad Guy" impazza in tutte le radio del mondo.

Billie Eilish, il cui album d'esordio è stato acclamato dalla critica (Metacritic, agglomerato delle critiche più importanti del mondo, gli ha dato un 81/100), sin dalle prime interviste non ha mai fatto segreto del suo amore e la sua stima per Avril Lavigne, artista che definisce essenziale nella sua crescita artistica e idolo d'infanzia.

Pubblicità

Pubblicità

Oltre 5,5 milioni di likes in 4 ore: la foto dei record!

La giovanissima artista americana indietronic, la più giovane ad aver raggiunto la prima posizione dell'albums chart in UK, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae assieme ad Avril Lavigne, che era andata ad assistere al suo concerto tenutosi al Greek Theatre di Los Angeles.

In meno di 4 ore, la sopracitata foto su Instagram ha raggiunto oltre 5,5 milioni di likes, che sono aumentati nelle ore successive.

Pubblicità

Nella descrizione del post, Billie Eilish ha usato la bellissima frase: "Thank you for making me what i am", ovvero "grazie per aver fatto di me ciò che sono", in onore alla sua passione per l'artista e alla sua influenza su di lei.

L'artista canadese, che a fine settembre compirà 35 anni e partirà con il suo nuovo "Head Above Water tour", appare in forma smagliante, bellissima e sembra praticamente una coetanea di Billie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Concerti E Music Festival

Maglia dei Kiss, capelli lunghi e sciolti biondi e con quell'adorabile sorrisino, Avril Lavigne, che sembra uscita direttamente dagli anni del suo esordio, posa vicino a Billie Eilish, che indossa quella che sembra una t-shirt oversize di Gucci verde acido, totalmente in match con i colori del suo nuovo hairstyle, mezzo verde acido (colore dell'anno) e mezzo nero, e della sua nail airt.

Il post di Billie Eilish sta facendo incrementare esponenzialmente i followers di Avril Lavigne, cosa alquanto gradita se si considera che a brevissimo rilascerà il videoclip di "I Fell in Love With The Devil", nuovo singolo tratto dal suo ultimo album "Head Above Water".

Avril Lavigne e il ritorno con l'album Head Above Water e l'omonimo tour

Avril Lavigne ha debuttato nel 2002 con la hit single "Complicated" e con l'album "Let Go", che fu decisamente il fenomeno di vendite di quell'anno, superando quota 17 milioni di copie vendute. Da allora, Avril Lavigne ha mietuto successi su successi con altri singoli indimenticabili come: "SK8er Boi", "I'm With You", "Don't Tell Me", "Nobody's Home", "Girlfriend", "When You're Gone" , "What The Hell" e "Wish You Were Here" e ha pubblicato 6 dischi di studio.

Pubblicità

Il suo sesto disco di studio, come dicevamo intitolato "Head Above Water", è uscito a ben 6 anni di distanza dal precedente, il 15 febbraio di quest'anno.