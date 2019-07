Tiger Blues di Jimi B. Jones è una favola moderna che racconta il percorso di crescita del protagonista Jim Beam, costretto da eventi traumatici a dover riconsiderare la sua vita e le sue scelte. In Jim imperversa un profondo conflitto tra la ragione e l’istinto, tra il dovere di far parte di un mondo che non sente più suo ma in cui è cresciuto, e il desiderio di essere libero, di seguire la propria natura.

Pubblicità

Pubblicità

Jim si è adattato a una situazione che l’ha reso schiavo, dandogli l’illusione di essere a casa, di essere amato. È un romanzo di narrativa contemporanea edito dalla Watson Edizioni. Un romanzo originale che porta il lettore a riflettere: “Domandati cosa farai, come vivrai, chi sarai” il destino di ognuno di noi alla fine è nella nostre mani.

Jim è il simbolo dell’età contemporanea

Ha reso forzatamente suoi dei valori inconciliabili con la sua anima, ha scelto di seguire una strada predeterminata solo per non deludere le aspettative del suo amico Axl.

Pubblicità

Esaudendo i desideri altrui piuttosto che i propri conosce la fama, l’amicizia e la forza della vita, ma anche la fame, la solitudine e la depressione. Impara a sfidare i propri limiti fisici, ottenendo un successo eccezionale, ma infine capisce che il confine verso la libertà era l’unico che non aveva mai avuto il coraggio di superare. Jim diventa un simbolo della società di oggi, di persone inquadrate in una vita che le soffoca e non le rende felici, diventa espressione concreta della noia esistenziale e della solitudine che segue alla decisione di stravolgere le regole, alla scelta di autodeterminarsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Libri

Jim compirà un salto nel buio, dopo aver saltato per anni per chi lo voleva mite e servizievole; comincia ad avere fame, non solo di cibo ma di vita. È potente il risveglio di un essere che si è lasciato ingabbiare e che ha contribuito a costruire la propria prigione, è emozionante scoprire insieme a Jim quanto è grande il mondo là fuori, quante possibilità lo aspettano. Ma come per ogni svolta importante, ci sarà un prezzo da pagare, e sarà alto.

Un legame tra amicizia e amore

Tiger Blues è una storia sul potere dell’amicizia e dell’amore, per sé stessi e per gli altri, un racconto di violenze e tradimenti, di rovesci della fortuna e di regali imprevisti. Una storia scandita dall’acqua, dal fuoco, dalla terra e dall’aria, che ricorda che dalla sofferenza si può emergere, che non è mai tardi per potersi reinventare. E in cui c’è tanta musica che accompagna la narrazione, che ispira l’autore così come il protagonista: “Jim spalancò gli occhi sentendo la musica.

Pubblicità

C’era fuoco, c’erano fuoco e acqua, c’era l’uragano in quella canzone e Jim pensò che fosse qualcosa di pazzesco”.