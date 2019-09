Quello tra Gemitaiz e MadMan è uno dei sodalizi artistici più longevi e azzeccati del Rap game made in Italy.

I due rapper, entrambi classe 1988, oltre ad essere amici sin dagli inizi delle loro carriere musicali, hanno dato vita nel corso degli anni ad innumerevoli collaborazioni, scrivendo alcune pagine a dir poco significative nella storia del rap italiano contemporaneo – emblematico in tal senso il record di streaming italiano in 24 ore per un singolo brano, raggiunto nel giugno del 2019 con la pubblicazione di Veleno 7', settimo capitolo di una vera e propria saga di canzoni, iniziata nell'ormai lontano 2010 – creando una sorta di fan base collettiva di 'Mad & Gem', senza tuttavia mettere mai in secondo piano i rispettivi percorsi solisti.

Qualche minuto fa i due artisti hanno definitivamente confermato le voci sulla pubblicazione un loro prossimo lavoro congiunto, che si rincorrevano ormai da mesi.

Gemitaiz e MadMan confermano le indiscrezioni: in arrivo un album

A partire da ieri l'attenzione mediatica degli appassionati di rap italiana era stata ulteriormente e definitivamente incrementata, dato che entrambi i rapper avevano dichiarato pubblicamente – tramite la diffusione di due Instagram Stories identiche sui rispettivi, popolarissimi, account Instagram – che alle 14:00 di oggi avrebbero fatto un annuncio.

Annuncio che è stato poi pubblicato con mezz'ora di anticipo, ed ha soddisfatto le aspettative dei fan.

Queste le parole comparse nelle Instagram Stories di entrambi: 'Scatola Nera, il nuovo album di Gemitaiz e MadMan fuori il 20 settembre 2019'.

La notizia ha suscitato molto entusiasmo da parte dei fan, ma anche e soprattutto curiosità da parte di molti appassionati di rap italiano, che, pur non essendo accaniti sostenitori dei due, non possono non riconoscere il ruolo di primo piano che recitano ormai da anni nella scena rap italiana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Rap

Gli indizi degli ultimi anni: 'Siamo amici, basta andare in vacanza insieme e il disco viene fuori in maniera spontanea'

Diversi gli indizi lasciati dai due negli ultimi tempi, a partire da quando, nel febbraio del 2019, avevano diffuso diverse immagini che li immortalavano insieme, al lavoro con alcuni dei loro più stretti collaboratori.

Ma già 2017 l'ipotesi aveva iniziato a prendere corpo. Era stato proprio Gemitaiz a rassicurare i fan nel corso di una video intervista, affermando a chiare lettere che 'prima o poi' un nuovo lavoro solista firmato da lui e MadMan avrebbe sicuramente visto la luce, queste le sue parole:

"Non c'è dubbio che con MadMan in futuro faremo un altro album insieme, è certo.

[...] Noi due siamo amici, quindi basta andare a fare una vacanza insieme, con delle basi nel computer, e il disco esce fuori in maniera spontanea".