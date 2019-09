Il 28 agosto scorso il Jova Beach Party ha intrattenuto ben 30 mila persone, secondo i dati comunicati dall'Ufficio Stampa ufficiale. Per la seconda volta in questa estate è stata protagonista la Spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro e l'evento è stato nuovamente un successo.

Il party in spiaggia

Il concerto Jova Beach Party è "più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto.

Jova Beach Party è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo. Jovabeach è in spiaggia. C’è il mare, la musica, la gente, la vita". Questo è quello che ha dichiarato dall'inizio Trident Music, casa di produzione dell'evento, e tappa dopo tappa moltissimi fan, addetti ai lavori, giornalisti e curiosi hanno potuto toccare con mano questa tipologia di progetto prima d'ora mai realizzato in Italia.

Il grande villaggio su sabbia a Lignano Sabbiadoro è stato accolto in entrambe le date con entusiasmo e lo scopo di "lasciare il segno senza lasciare segni" è stato mantenuto. Infatti il palco e le strutture sono state smontate in tempi record e già il mattino seguente all'evento parte della spiaggia era in perfetto ordine e utilizzabile come di consueto. Non solo, grande attenzione è stata rivolta all'impatto ambientale e per l'occasione sono stati realizzati dei punti di raccolta rifiuti ben organizzati e con appositi contenitori differenziati.

Questi, realizzati tra l'altro in plastica riciclata, saranno poi donati al comune ospitante il Jova Beach Party che si distingue inoltre per essere il primo grande evento in Italia a promuovere la raccolta differenziata.

La musica

La musica è sicuramente protagonista al Jova Beach Party e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato il perfetto regista e intrattenitore della serata del 28 agosto a Lignano Sabbiadoro.

Con Lui i fedeli Saturnino, Riccardo Onori, Gianluca Petrella, Christian “Noochie” Rigano, Franco Santernecchi e Leo di Angilla. Sia sul palco principale che sui 2 più piccoli sparsi nel villaggio si sono esibiti anche i Mellow Mood con il sound reggae e i Tre Allegri Ragazzi Morti che durante la serata hanno anche duettato con Jova intonando il loro ultimo singolo Bengala.

L'intrattenimento musicale partito già al pomeriggio ha messo tutti d'accordo e non sono mancati attimi di Dj set con brani tutti da ballare e dagli stili più diversi.

Beyoncé con Run the World, i Nirvana con Smell Like Teen Spirit, i Daft Punk e Pharrell Williams con Get Lucky, Martin Garrix con Animals sono stati solo alcuni dei brani che hanno scaldato la serata lignanese. Tra i pezzi di Jovanotti cantati all'unisono dai fan Serenata rap, Tanto tanto tanto, L'ombelico del mondo, A te, Ti porto via con me e tanti altri.

I fan

Sono state registrate 30 mila presenze al Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro dello scorso 28 agosto e il pubblico era davvero eterogeneo.

L'intero evento per musica, intrattenimento, assetto, organizzazione e sicurezza poteva tranquillamente accogliere famiglie, fan giovanissime o affezionati di lunga data del Jova. Alcune dichiarazioni dei fan sono presenti su YouTube nel video: Jova Beach Party Lignano Sabbiadoro - i fan.

Tra gli altri ragazze che sono diventate amiche proprio tramite il forum ufficiale Sole e Luna di Jovanotti, genitori sprint che accompagnavano figli, nipoti e figli di amici, chi festeggiava proprio quel giorno il diciottesimo compleanno, ragazzi giovanissimi e più adulti pronti a divertirsi senza grilli per la testa condividendo buona musica italiana.

Intrattenimento e food truck

L'intrattenimento e il buon cibo non sono mancati all'interno del Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro. Il 28 agosto sulla Spiaggia Bell'Italia si sono dati appuntamento anche i food truck più diversi come quelli dedicati al sushi, alla cucina con canapa come Canapa Caffé e che hanno potuto accontentare anche i golosi più esigenti.

Tra l'intrattenimento gare di Limbo, pedalate per ricaricare il proprio smartphone in maniera ecologica e tante altre iniziative. Spruzzi d'acqua per rinfrescarsi e tutto lo spazio per stendersi al sole e fare un bagno in mare hanno completato lo scenario del Jova Beach Party già dalle 14 del caldo 28 agosto 2019. Nella galleria immagini alcuni degli scatti ufficiali dell'evento

Chiunque vorrà assaporare quest'atmosfera estiva e coinvolgente potrà partecipare all'ultima data del Jova Beach Party che si terrà all'Aeroporto di Linate il prossimo 21 settembre. Tutte le info ufficiali su Trident Music.it