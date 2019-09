Le Cirque du Soleil tornerà a Roma nel 2020, dal 1 al 19 aprile, al Grand Chapiteau di Tor di Quinto. Il circo più prestigioso del mondo è stato a Roma l'ultima volta nel 2017, con Almaluna, ma ogni spettacolo è straordinariamente unico. A Roma ad aprile 2020 rappresenterà Totem uno degli spettacoli più avanguardistici tra i loro show, con un cast di quasi 50 artisti tra acrobati, attori e musicisti.

Le Cirque du Soleil nasce nel 1984 con soli 20 artisti di strada, ha le sue origini in Canada, tuttora la sede è in Quebec. Oggi è composto da 1.300 artisti, provenienti da più di 50 diversi paesi, e da oltre 5.000 dipendenti. Questa grande compagnia circense-teatrale ha raggiunto 100 milioni di spettatori approdando in 6 continenti, attualmente ha 26 spettacoli unici realizzati. La loro missione, come dichiarano sulla pagina Facebook è : "invocare l'immaginazione, provocare i sensi ed evocare le emozioni delle persone in tutto il mondo."

TOTEM: l'evoluzione dell'uomo in uno degli spettacoli più straordinari del Cirque du Soleil

Lo spettacolo che le Cirque du soleil nel 2020 porterà a Roma mette in scena un meraviglioso viaggio nella storia dell'umanità.

La parola "totem", che deriva dalla lingua degli indiani d'America, identifica un essere a cui si conferisce il ruolo di mitico capostipide.

L'affascinate storia che ci raccontano è ambientata su un'isola che richiama le sembianze di una tartaruga, animale sacro per i nativi americani che rappresenta la madre terra. Ma lo ritroviamo anche nella mitologia cinese, dove oltre a sorreggere il mondo, è indicato come il capostipide degli esseri viventi.

TOTEM è uno spettacolo multisensoriale che ripercorre la storia dell'evoluzione dagli albori della specie umana, passando per i diversi stadi, dagli anfibi fino all'aspirazione di volare dell'uomo. Personaggi archetipici in armonia con la natura, ci parlano delle eterne domande sulla vita. Una storia che rappresenta, tra leggenda e scienza, i sogni e le vastissime possibilità dell'essere umano.

Dunque con questo spettacolo, le Cirque du Soleil indaga il progresso evolutivo della specie in rapporto all'ambiente che lo circonda, esplora la perenne ricerca di equilibrio dell'uomo, la sua curiosità che lo porta sempre più lontano verso la comprensione di ciò che lo circonda e la possibilità di trasformarlo.

Cos'altro rende così straordinario TOTEM ?

Nel 2020 a Roma TOTEM arriva per la prima volta, ma dopo essere stato rappresentato più di 3000 volte, in più di 45 città, ed essere stato premiato nel 2013 con il Drama Desk Awards per l'Esperienza Teatrale Unica. Il "Circo del Sole" si distingue anche per la tecnologia che mette in scena nei suoi spettacoli, a Roma nel 2020 porterà uno degli spettacoli più avanzati e innovativi dal punto di vista tecnico.

Infatti per rappresentare TOTEM vengono utilizzate delle tecnologie di videomapping all'avanguardia, per creare degli eccezionali effetti ottici con proiezioni che interagiscono in modo plastico con i movimenti degli artisti.

Il regista di questo spettacolo è Robert Lepage, maestro nell'utilizzare la luce, già collaboratore per lo spettacolo KÀ. Naturalmente in tutti gli spettacoli c'è lo stile inconfondibile di Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil.

Biglietti, orari e prezzi per le Cirque du Soleil, Roma 2020

I Biglietti per le Cirque du Soleil a Roma nel 2020, si possono acquistare su Ticketone. I prezzi variano a seconda del Settore naturalmente, (dal Premium al IV settore) in modo da poter essere accessibili un po' "per tutte le tasche". Il biglietto intero per un adulto:

dal lunedì al giovedì alle 21:00 il prezzo minimo è di 29,00 € e il massimo di 89 €.

dal venerdì alla domenica ci sono biglietti a partire da 39,00 € fino a 99€. Il sabato oltre alla rappresentazione delle 21:00 c'è quella delle 17:30. Mentre gli orari per la domenica sono le 16:00 e alle 19:30.

I posti possono essere scelti direttamente o acquistando tramite la formula "miglior posto" . Sul loro sito si trovano 3 diverse diciture, dalla differenza sostanziale:

TOTEM : con questa si comprano i biglietti per accedere solo allo spettacolo.

: con questa si comprano i biglietti per accedere solo allo spettacolo. Upgrade TOTEM : questa è solo un'integrazione e non consente l'entrata allo spettacolo. L'Upgrade costa 40,00 € , comprende l'accesso all'area Lounge, in cui avrete un drink di benvenuto con snack al seguito e la gift bag.

: questa è solo un'integrazione e non consente l'entrata allo spettacolo. L'Upgrade costa 40,00 € , comprende l'accesso all'area Lounge, in cui avrete un drink di benvenuto con snack al seguito e la gift bag. Pacchetto TOTEM - : comprende il biglietto per lo spettacolo nel Settore Premium, e l'accesso alla VIP area Rouge con servizi privati, open bar, gift bag e aperitivo durante l'intervallo. Dal lunedì al giovedì il costo è di 189,00 € per gli adulti e 171,00 € per i bambini. Per gli spettacoli dal venerdì alla domenica il costo del pacchetto cambia leggermente: 199,00 € per gli adulti e 179€ per i bambini.

Nei prezzi indicati sono inclusi i costi di prevendita. Il presale è terminato il 28 giugno purtroppo, è un'esperienza estatica che vale ogni centesimo del biglietto.