Tour già avviato e ripreso dalla storica band Guns 'N Roses, che ha già ottenuto ampia soddisfazione dalle tappe dei concerti e dal quale i fan si aspettano un seguito fatto da un nuovo lavoro discografico. Il leader e frontman del gruppo hard rock, Axl Rose (pseudonimo di William Bruce Rose Jr e negli anni unico membro fisso dei Guns), si è presentato al Palladium di Hollywood mostrando al pubblico un cambiamento del tutto inaspettato: il taglio dei capelli.

Considerando il fatto che a 16 anni il frontman venne cacciato di casa proprio per non aver voluto tagliarli, questa è decisamente una novità ed una sorpresa per chi, negli anni, aveva imparato a vederlo sempre e solo con la lunga chioma bionda, diventata ormai solo un ricordo dagli esordi con la band, nella fine degli anni ottanta, fino ad oggi.

Capelli in meno, ma estensione vocale sempre potente, graffiante, profonda come è sempre stata.

Il concerto al Palladium

Quella al Palladium è stata, senza dubbio, un'ulteriore riconferma della qualità musicale della band, caratteristica che la contraddistingue da anni di successi intramontabili tuttora trasmessi nelle radio di tutto il mondo. Axl, che abbia i capelli lunghi e nello stile un po' "wild" a cui eravamo abituati a vederlo, oppure il taglio più corto con cui si è esibito ad Hollywood, di certo non ha perso il talento e la grinta che lo hanno reso uno tra i leader delle band più amate di fama mondiale.

La scaletta presentata è composta in tutto da 23 brani, tra questi: "Welcome to the jungle", "Sweet child 'o mine", "Live and let die", "Shadow of your love, "November rain", "Civil War", "Knockin' on Heaven's door", "You could be mine", "It's so easy", "Attitude", "Coma", "Rocket Queen".

Un tour che va avanti dal 2016

Il "Not in this lifetime tour" è partito nel 2016 e non sembra accennare a voler concludersi, aggiungendo infatti nuove date (che vedranno la band impegnata nel Nord America) a quelle già previste per questo 2019.

Di seguito, le nuove date americane del tour:

01/10 - Jacksonville, FL, Vystar Veterans Memorial Arena

07/10 - Wichita, KS, Intrust Bank Arena

15/10 - Lincoln, NE, Pinnacle Bank Arena

23/10 - Oklahoma City, OK, Chesapeake Energy Arena

29/10 - Salt Lake City, UT, Vivint Smart Home Arena

Doppia data 01-02/11 - Las Vegas, NV, Colosseum at Ceasars Palace.

Il tour è il settimo dell'hard rock band statunitense e celebra il ritorno del chitarrista Slash (pseudonimo di Saul Hudson) e del bassista Duff McKagan ed è stato aperto, nelle varie tappe, da artisti (di cui anche gruppi) come: Alice in Chains, Lenny Kravitz, Skrillex, The Cult, The Kills, Biffy Clyro, The Who, The Dead Daisies e molti altri.