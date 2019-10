HBO ha annunciato lo spinoff prequel di Game of Thrones dal titolo House of the Dragons, che parlerà di una delle famiglie più importanti della serie tv, i Targaryen, e sarà composto da 10 episodi.

Cancellato Bloodmoon, il primo prequel di Game of Thrones ufficializzato dalla Hbo

L'annuncio arriva a poche ore dalla notizia della cancellazione di Bloodmoon, il primo prequel di Game of Thrones, che era stato ufficializzato nei mesi scorsi e che avrebbe dovuto vedere Naomi Watts fra i protagonisti.

La HBO non è rimasta soddisfatta dei due tentativi di girare un episodio pilota. Questo spinoff avrebbe descritto gli accadimenti della Lunga Notte, avvenuta durante l'Era degli Eroi, 8.000 anni prima dei fatti della Guerra dei Cinque Re. Il cast era formato da Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Toby Regbo, Jamie Cambell Bower, Denise Gough, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley e Alex Sharp.

House of the Dragons è basato sul romanzo, diviso in due parti, di George R.R. Martin dal titolo Fire & Blood e narra la salita al potere dei Targaryen e i loro 300 anni di dominio su Westeros. Sarà raccontata anche la guerra civile interna alla famiglia Targaryen, nota come la Danza dei Draghi, che ha visto battersi la fazione comandata dalla regina Rhaenyra contro quella facente capo a suo fratello re Aegon per il dominio sui Sette Regni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Il Trono Di Spade

Di questa storia si è parlato in una puntata della quinta stagione di Game of Thrones, quando Shireen Baratheon ha letto un libro sul conflitto dei Targaryen e ha parlato di questa guerra a suo padre Stannis.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Casey Bloys, presidente programmazione HBO: "Siamo impazienti di approfondire le origini dei Targaryen e di Westeros"

L'annuncio da parte di HBO è stato fatto ufficialmente sui social.

Il regista Miguel Sapochnik (che ha raggiunto una fama mondiale dirigendo alcuni degli episodi più belli di Game of Thrones) dirigerà diverse puntate, fra cui quella pilota, e sarà showrunner della nuova serie insieme a Ryan Condal, che co-produrrà lo show insieme allo stesso George Martin. Di quest'ultimo sono di recente usciti il romanzo Fuoco e Fiamme parte 1:Da Aegon I (il Conquistatore) al regno di Aegon III (il Flagello dei Draghi) e Fire and Blood: 300 Years Before A Game of Thrones (A Targaryen History).

In Italia il prequel verrà trasmesso da Sky Atlantic e in streaming da Now Tv. "L'universo di Game of Thrones è ricco di storie diverse" ha spiegato Casey Bloys presidente della programmazione HBO durante il WarnerMedia Day "non vediamo l'ora di esplorare le origini dei Targaryen e i primi giorni di Westeros".