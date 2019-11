"Il Volo" è un ormai noto gruppo musicale italiano nato grazie al talent show condotto da Antonella Clerici "Ti lascio una canzone". L'edizione 2009 del programma ha il merito di aver unito i tre cantanti, due tenori e un baritono, e aver dato loro la spinta per la scalata verso il successo.

Per questo, Canale 5 ha deciso di festeggiare i dieci anni di carriera del giovane gruppo con una serata dal titolo "Il volo - 10 anni insieme", che andrà in onda questa sera, martedì 19 novembre.

Chi sono i componenti de 'Il Volo'

Piero Barone, 26 anni, Ignazio Boschetto, 25 anni, e Gianluca Ginoble, 24 anni. Questi sono i nomi dei componenti del trio musicale che in pochi anni ha ottenuto un enorme successo in Italia e all'estero. Iniziano la loro carriera da giovanissimi partecipando da solisti al programma di Antonella Clerici "Ti lascio una canzone"; talent show canoro dedicato ai bambini.

Uniti per volontà del regista, i tre vengono soprannominati "i tenorini" e cantando brani molto noti della musica popolare italiana vengono notati per il loro talento. Usciti dall'edizione 2009 i tre iniziano a firmare contratti in Italia e all'estero.

Incidono anche il brano "We are the world 25 for Haiti" insieme ad altri importanti nomi del panorama musicale mondiale, quando ancora si chiamavano The Tryo.

Il nome attuale del gruppo è tratto invece dal loro primo album, appunto "Il Volo", che sta a simulare un uccellino intento a spiegare le ali. Il disco supera le 60.000 copie vendute e, seguendo queste orme, il gruppo arriva direttamente a Sanremo nel 2015, vincendo l'edizione con Grande Amore. In questo 2019, invece, con il brano Musica che resta il trio si è classificato al terzo posto del sessantanovesimo festival di Sanremo.

Negli anni i tre cantanti hanno duettato con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, hanno registrato un sold out all'Arena di Verona e al Radio City Music Hall di New York. Inoltre hanno cantato a Panama per Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù.

La serata-evento

Per celebrare questi dieci anni di carriera, Mediaset ha deciso di dedicare una serata-evento al trio musicale.

La puntata andrà in onda stasera, martedì 19 novembre, su Canale 5 in prima serata e trasmetterà le riprese del concerto tenutosi lo scorso giugno a Matera. Nella cornice dei suggestivi Sassi e della Cava del Sole, "Il Volo" canterà alcuni dei brani più famosi del proprio repertorio, accompagnato dall'Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta.

Durante la serata in onda su Canale 5 verranno anche trasmesse alcune immagini per ricordare i momenti più importanti della carriera dei tre giovani cantanti.

Tra i brani previsti in scaletta per la serata troviamo i loro noti pezzi Musica che resta e Grande Amore, ma anche celebri canzoni di altri artisti, come Il Mondo (di Jimmy Fontana), Un amore così grande (Claudio Villa), Granada; Surrender - Torna a Surriento, E penso a te (Lucio Battisti); She's Always a Woman (Billie Joel) No puedo ser, Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno), My way (Frank Sinatra) e Almeno tu nell'universo (Mia Martini).