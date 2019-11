Una nuova opportunità di rinascita per la città di Napoli grazie ad Opportunity - Onlus. Un progetto che farà da trampolino di lancio per la rivalutazione del Rione Sanità, per la trasformazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla Camorra. L'Onlus Opportunity invita tutti i cittadini napoletani all'inaugurazione del Vicolo della Cultura nel Rione Sanità. Dopo un anno esatto dall'inaugurazione dei beni immobili confiscati alla Camorra, ristrutturati ed utilizzati per scopi sociali, la Onlus Opportunity ha deciso di rilanciare e trasformare tutto il vicolo in un'opera d'arte a cielo aperto.

Stiamo parlando di Via Montesilvano nel Rione Sanità.

L'inaugurazione è programmata per sabato 21 dicembre 2019 dalle ore 11:00 alle ore 14:00, si tratterà della prima strada pubblica di Napoli che si trasformerà in una biblioteca pubblica all'aperto. Una biblioteca enorme che si intreccia alle opere di street art, edicole culturali, scaffali pieni di libri e simboli della cultura napoletana. Nel quartiere di Padre Loffredo, del Teatro Sanità, della pizzeria Concettina ai tre santi e della casa di Totò, i giovani, i ragazzini ma anche gli adulti, avranno uno spazio pubblico tutto loro per godere delle bellezze di Napoli, per conoscere nuove persone e leggere un buon libro.

Opportunity rilancia il Rione Sanità

L'evento nasce da un'idea della Onlus Opportunity, la Onlus più giovane d'Italia fondata nel 2012. In realtà Opportunity nasce ancor prima della suddetta data. Da un'idea di Davide D'Errico viene fondata l'Associazione 'Adda passà 'a nuttata', capofila di altre cinque associazioni Onlus. In onore e in memoria di Nonno Lucio, commerciante vittima della Camorra per essersi rifiutato di pagare e di piegarsi alla malavita partenopea, Davide combatte la Camorra a suon di musica, arte, spettacoli, cultura e rispetto.

Rispetto per la città di Napoli che si rifiuta di sottostare alle angherie, ai soprusi, alla privazione della dignità. La Onlus Opportunity offre gratuitamente per chiunque voglia usufruirne, assistenza legale ed assistenza medica, corsi di teatro e di lettura, grazie alla collaborazione di professionisti seri e realtà di volontariato. Partendo dalla bella Napoli i ragazzi di 'Adda passà 'a nuttata' hanno girato il mondo per servire chi ne avesse più bisogno.

Dalla Spagna alla Svizzera, fino ad arrivare alla Tunisia, tra le associazioni, le scuole e le università per parlare di cittadinanza attiva e lotta alla criminalità organizzata. Oggi Opportunity Onlus è anche un Ente di Servizio Civile Universale, accreditato dal Dipartimento della Gioventù tra i primi in Italia, pertanto accedendo al sito di volontariatoinitalia è possibile accedere ai bandi di Servizio Civile Universale.