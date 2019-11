In questi giorni il comico, attore e regista napoletano Alessandro Siani sta vivendo l'uscita nei Cinema e la promozione del nuovo film diretto ed interpretato da lui: 'Il giorno più bello del mondo'.

Il film è uscito giovedì 31 ottobre ma ha già totalizzato oltre 324.000 euro, classificandosi come il miglior debutto di un film italiano nell'anno solare 2019.

Siani avrebbe potuto aspettare e far uscire la commedia a ridosso delle vacanze natalizie insieme ai consueti 'cinepanettoni' contando sulla voglia di cinema che gli italiani hanno con l'arrivo dell'inverno, del freddo e delle feste in famiglia.

La scelta di anticipare di più di un mese il debutto sembra, però, assolutamente vincente, almeno visti i primi incassi ottenuti in poco più di una giornata.

Cast e trama

La vicenda raccontata nel film è utile anche per riflettere e non solo per divertire. Tutto ruota, infatti, intorno ad un bambino 'magico' che, grazie ai suoi poteri, riesce a spostare gli oggetti.

Il bimbo viene affidato a un impresario teatrale in seria difficoltà economica, Arturo Meraviglia (interpretato dallo stesso Siani), che lo 'userà' a suo vantaggio per provare a risollevare le proprie sorti.

L'unicità delle doti del bambino faranno gola, però, anche a un gruppo di scienziati che vorranno studiarlo.

Alessandro Siani, entusiasta per il fantastico successo avuto da 'Il giorno più bello del mondo', racconta che questo è stato il primo copione 'di ferro', cioè seguito alla lettera sia da regista che da attore; anche se lui stesso ha ammesso di aver improvvisato qualche volta.

Il film è, poi, soprattutto impreziosito, dalla presenza di due piccoli attori con un talento già straordinario: Sara Ciocca e Leone Riva.

Sara è già stata diretta anche dal regista Ferzan Ozpetek che l'ha voluta nel suo nuovo film ('La Dea Fortuna'); mentre Leone è un esordiente sul set, ma sembra già essere quasi un professionista.

Nel film c'è anche un volto conosciuto e importante: Stefania Spampinato. L'attrice, oltre ad aver collaborato con artiste del calibro di Kylie Minogue e Leona Lewis, ha anche interpretato il personaggio di Carina DeLuca nella celebre serie di Grey's Anatomy

Siani: i suoi successi

Alessandro Siani ottenne un immenso successo con attore con il film 'Benvenuti al Sud', interpretato con Claudio Bisio: la famosa commedia che ironizza sulle differenze tra nord e sud e che ha avuto come seguito 'Benvenuti al Nord' (altro grande successo con gli stessi protagonisti).

'Il giorno più bello del mondo' è il quarto film che vede Siani nel ruolo di regista: nel 2013 arrivò in sala 'Il principe abusivo' (pellicola con Christian De Sica e film poi portato anche in tour teatrale), nel 2015 ci fu 'Si accettano miracoli' e nel 2017 fu la volta di 'Mister Felicità'.